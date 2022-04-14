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Sivasspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

14.04.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor, teknik direktörüleri Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında bir açıklama yayınladı.

Sivasspor'dan Rıza Çalımbay açıklaması

Demir Grup Sivasspor'un açıklaması şu şekilde

"Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya sayfalarında Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Bu asılsız iddiaları ortaya koyanları gündeme getirmemek adına sessiz kalmayı tercih etsek de maalesef kopyala-yapıştır mantığı ile spekülasyon haberlerin hızla yayıldığını görmemiz üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Yaklaşık 3 sezondur takımımızın başında başarıyla görev yapan Sivas’ımızın öz evladı Rıza Çalımbay’ın ortaya koyduğu performans tüm camiamız gibi bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek değerli hocamız ile yola devam etmek istediğimizi kamuoyuna yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz.

Kulübümüze ait resmi yayın organlarından açıklama yapılmadıkça, bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz."

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Rıza Çalımbay Sivasspor
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