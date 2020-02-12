Sivasspor'dan Trabzonspor’a teşekkür

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor’un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.
(İHA)
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