Sivasspor'dan Trabzonspor’a teşekkür

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. hafta maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'umuz arasında oynanacak mücadelenin satışa sunulacak misafir takım tribün biletlerini; 80 liradan 45 liraya düşüren Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Trabzonspor’un bu davranışı ise Sivasspor camiası tarafından taktir topladı.

(İHA)

