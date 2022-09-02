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Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

02.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlı takımda sakat ve cezalı oyuncular yok. Hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı maç öncesi çok sayıda kişi karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor ile Fatih Karagümrük, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok internet kullanıcısı arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Fatih Karagümrük maçı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada hakem Yasin kol düdük çalacak.

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fatih Kargümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

yasin kol

SİVASSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'de 4. hakem olarak görev almıştır.

34 yaşındaki hakem Yasin Kol, Trabzonludur. Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

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