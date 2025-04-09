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Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 17:36
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Süper Lig'in 31'nci hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Sivasspor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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spor Süper Lig futbol
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