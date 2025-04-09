Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Sivasspor, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

FENERBAHÇE'Yİ KONUK EDECEK

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.