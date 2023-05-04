Sivasspor Fenerbahçe maçında herkesin konuştuğu an! Yardımcı hakem Jorge Jesus'a üstünü değiştirmesini söyledi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkan iki takım mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken, tur Kadıköy'de oynanacak maça kaldı.

YARDIMCI HAKEMDEN UYARI

Öte yandan karşılaşmanın oynandığı esnada Fenerbahçe kulübesinde ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin yardımcı hakemi bir an Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un yanına giderek bir uyarıda bulundu. Herkes yardımcı hakemin tecrübeli çalıştırıcıya ne dediğini merak ederken, olay sonradan anlaşıldı.

EŞOFMANINI DEĞİŞTİRMESİ İSTENDİ

Yardımcı hakemin, Fenerbahçe'nin sahada giydiği lacivert renkli forma ile aynı renkte yelek giyen Jorge Jesus'tan ofsaytın karışmaması için üstünü değiştirmesini istediği öğrenildi.

SARI EŞOFMAN ÜSTÜ VERİLDİ

Jorge Jesus ise bu uyarının üzerine yardımcılarından farklı renkte bir üst istedi. Portekizli teknik adama sarı renkte bir eşofman üstü getirildi.



