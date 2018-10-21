Sivasspor - Fenerbahçe maçında İlhan Mansız sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Demir Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken tribünde sürpriz bir isim yer aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını tribünden izledi.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı 11 Kasım'da
İlhan Mansız'ın mücadeleyi izlerken bol bol not aldığı dikkat çekerken, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 11 Kasım Pazar günü Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
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