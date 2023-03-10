Sivasspor, Fiorentina karşısında direndi ama olmadı! Tur, Türkiye'ye kaldı...

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Antonin Barak kaydetti.

RÖVANŞTA YOK

DG Sivasspor’un golcü futbolcusu Max Gradel, Fiorentina maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Gradel, gelecek hafta Fiorentina ile oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk haftasında Sivasspor deplasmanda İtalya ekibi Fiorentina’ya 1-0 yenildi. Müsabakanın 90+4. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Max Gradel, kırmızı kart gördü. İleride presle topu kapmak isteyen Gradel, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Enea Jorgji tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Gradel oyun dışı kaldı.

Fildişi Sahilli oyuncu, gelecek hafta Sivas’ta oynanacak Fiorentina rövanş maçında görev alamayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.



