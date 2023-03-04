Sivasspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı hedef aldı! ''Gol atmaya devam etsin çünkü...''

Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında 3 gol atarak hat-trick yaptı. Senegalli futbolcu bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14’e çıkardı.

GOL SAYISINI 14'E YÜKSELTTİ

Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 gol ile hat-tirick yaparak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14 yaptı.

Karşılaşmanın 11’inde sahaya çıkan Diagne, 45+4, 53 ve 80. Dakikalarda Sivasspor’un filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takım arkadaşı 13 gole sahip Fabio Borini’yi geride bırakarak kırmızı-siyahlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

"GOL ATMAYA DEVAM ETSİN ÇÜNKÜ..."

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Diagne, Fenerbahçe'nin gol krallığında zirvede bulunan futbolcusu Valencia'a mesaj gönderdi. Diagne, "Enner Valencia gol atmaya devam etsin çünkü arkadan ben geliyorum." dedi.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

1) Enner Valencia - 22 Gol

2) Diagne - 14 Gol

3) Borini - 13 Gol

4) Batshayi - 10 Gol

5) Haji Wright - 10 Gol

6) Icardi - 9 Gol

7) Umut Nayir - 9 Gol

8) Cenk Tosun - 9 Gol

9) Ethemi - 9 Gol

10) Weghorst - 8 Gol

