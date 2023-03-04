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Sivasspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı hedef aldı! ''Gol atmaya devam etsin çünkü...''

04.03.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Sivasspor’u 4-3 mağlup etti. Eski Galatasaraylı Diagne, attığı 3 golle birlikte 14 gole ulaşarak gol krallığı yarışında iddialı konuma geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Fenerbahçeli Enner Valencia'ya gönderme yaptı.

Sivasspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçeli Enner Valencia'yı hedef aldı! ''Gol atmaya devam etsin çünkü...''
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Karagümrük oyuncusu Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında 3 gol atarak hat-trick yaptı. Senegalli futbolcu bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14’e çıkardı.

GOL SAYISINI 14'E YÜKSELTTİ

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Spor Toto Süper Lig’in 24. Haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Sivasspor’u 4-3 mağlup etti. İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 gol ile hat-tirick yaparak bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 14 yaptı.

Karşılaşmanın 11’inde sahaya çıkan Diagne, 45+4, 53 ve 80. Dakikalarda Sivasspor’un filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takım arkadaşı 13 gole sahip Fabio Borini’yi geride bırakarak kırmızı-siyahlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

"GOL ATMAYA DEVAM ETSİN ÇÜNKÜ..."

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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Diagne, Fenerbahçe'nin gol krallığında zirvede bulunan futbolcusu Valencia'a mesaj gönderdi. Diagne, "Enner Valencia gol atmaya devam etsin çünkü arkadan ben geliyorum." dedi.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM

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1) Enner Valencia - 22 Gol

2) Diagne - 14 Gol

3) Borini - 13 Gol

4) Batshayi - 10 Gol

5) Haji Wright - 10 Gol

6) Icardi - 9 Gol

7) Umut Nayir - 9 Gol

8) Cenk Tosun - 9 Gol

9) Ethemi - 9 Gol

10) Weghorst - 8 Gol

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