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Sivasspor, Kişinev'e ulaştı

21.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak Sivasspor, Moldova'nın başkenti Kişinev'e ulaştı.

Sivasspor, Kişinev'e ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile karşılaşacak Sivasspor, Moldova'nın başkenti Kişinev'e ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçak, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki kalkışından 1 saat sonra Kişinev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Petrocub ile Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü saat 20.00'de karşılaşacak. Mücadelede hakem Jeremie Pignard görev yapacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal."

Kafilede, Başkan Vekili Erdal Sarılar, as başkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Akif Bağce de yer aldı.

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