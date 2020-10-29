Sivasspor - Maccabi Tel Aviv: İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.

Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

Sivasspor XI: Samassa, Uğur, Camara, Caner, Robin, Hakan, Claudemir, Fajr, Yatabare, Gradel, Kayode.

Maccabi XI: Tenenbaum, Kandil, Tibi, Yeini, Hernandez, Davidzada, Glazer, Peterz, Rikan, Shechter, Biton.

