Sivasspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek sezona başlayan Sivasspor, 3. haftada sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. Sivas temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Ligin 5. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından iç sahada Bursaspor'u 2-0 yendi, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haftasında Göztepe'yi 2-0, 16'ncı haftada ise MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup eden Sivasspor, evinde oynadığı son maçta ise dün Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Sivas temsilcisi, bu sezon iç sahada çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü. Demir Grup Sivasspor, dış sahadaki 9 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan toplayabildi.
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