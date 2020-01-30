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Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre’da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Sivasspor, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Yiğidolar, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Le Havre’da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yı kadrosuna kattı. Camara, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın yer aldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivaspsor ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir’i de renklerine bağlamıştı.

(İHA)

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Samba Camara Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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