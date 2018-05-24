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Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 24.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

Sivas’ın, Samet Aybaba’nın yerine G.Saraylı eski futbolcu Emre Çolak’ın oynadığı Deportivo’nun hocası dünyaca ünlü Hollandalı Seedorf’u gündemine aldığı iddia edildi.

Sivasspor Seedorf'u gündemine aldı

Fotomaç'ın haberine göre; Sivas'ta Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yönetim, hoca arayışlarına başladı.

Kırmızı-beyazlı yönetim Emre Çolak'ın da formasını giydiği, bu sezon La Liga'dan düşen Deportivo'nun Teknik Direktörü Seedorf'u gündemine aldı. İspanyol ekibinin, dünyaca ünlü Hollandalı hocayla yolları ayırması da Yiğido'nun elini güçlendiriyor.

Daha önce Ümraniye'den ayrılan ve Göztepe'yle anlaşan Bayram Bektaş ve G.Saraylı eski futbolcu Elano'nun gündeme geldiği Sivas'ta Seedorf ismi heyecan yarattı.

42 yaşındaki Seedorf, 2014'te Milan ve 2016'da Çin kulübü Shenzen'i çalıştırdıktan sonra 2018'de Deportivo'ya geldi.

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