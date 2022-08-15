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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere ateş püskürdü! "Birazcık düşünce olur..."

15.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı ile ilgili konuşurken, Süper Lig'deki hakemlerle ilgili flaş sözler kullandı. Çalımbay, "Hakemlerde birazcık düşünce olur. Bu kadar düşüncesizlik olmaz. Bu nasıl bir hakemlik. Bu vicdansızlıktır. Hakem görmediyse bile VAR bile görmüyor. VAR'ın başındakinin de sahadaki hakemin de suçu var. Max Gradel'in ayağına basıyorlar. Göz göre göre faul." dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakemlere ateş püskürdü! "Birazcık düşünce olur..."

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çalımbay, transfer süreci ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"UEFA KUPASI'NDA KALMAK İSTİYORUM"

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Transferlerin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Çalımbay "Biz transferlerimiz gerçekleştikten sonra Türkiye'de çok iyi yerlere geleceğiz. Şu anda önemli olan Malmö maçı. Bizim Malmö maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu saatten sonra tabi ki hiçbir transferi bu maça yetiştirme şansımız gözükmüyor. Bundan sonraki maçlarımıza bakmamız gerekiyor. Manevi yönden de bu takımın desteğe ihtiyacı var. Bize çıkan takım da Avrupa'nın iyi takımlarından birisi. Böyle bir hava yaratılması gerekiyor. Avrupa'ya giden bir Sivasspor takımı yok gibi davranılıyor. Bu takımı ve arkadaşlarımızı havaya sokmamız lazım. Bu maç hem Türkiye hem de Sivas için çok önemli bir maç. Çok kritik bir maç oynayacağız. Buradan kazanılacak puanlar Türkiye'ye çok şey katacak. Eksiğimiz var biliyoruz, transferde de geç kaldık. Ben yönetime de en başından itibaren söyledim. Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum. Bu konuda da transferlerle ilgili yönetime de baskı yaptım. Zor bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERDE BİRAZCIK DÜŞÜNCE OLUR"

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Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında hakemlerin hatası nedeniyle mağlup olduklarını söyleyen Çalımbay, "Hakemlerde birazcık düşünce olur. Bu kadar düşüncesizlik olmaz. Bu nasıl bir hakemlik. Bu vicdansızlıktır. Hakem görmediyse bile VAR bile görmüyor. VAR'ın başındakinin de sahadaki hakemin de suçu var. Max Gradel'in ayağına basıyorlar. Göz göre göre faul. Bari oyunu durdur. Oyunu durdurmadığı atak geliyor bize gol oluyor. Biz maalesef bu konuda da sessiz kalıyoruz. Saha içinde de dışında da sessiziz. Hakkını arayacaksın. Biz hep hakemlere kötü davranmamaya çalıştık. Ama artık yeter. Benim maçımda hakem hakemliği bıraktı. Ayrıca gelen transferlerimizde geç kaldığı için, hazır olmadıkları için eksik kadro ile oynadık. Oyuncu açısından da sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Biz transferlerimizi zamanında yapsaydık daha farklı olurdu" diye konuştu.

"KEHINDEYİ İSTİYORUZ"

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Demir Grup Sivasspor'a geldiği günden beri elinden geldiğini yaptığını söyleyen Çalımbay, "Ben geldiğimden beri yönetimi de uyarıyorum. Bu oyuncuların biran önce alınması ve kampa yetiştirilmesi gerektiğini de söyledim. Hepsini ben tek tek söyledim. Ben elimdeki kadroyu kullanmaya çalışıyorum. Ama biz paramızın yettiği oyuncuyu alırız. Biz bir kanat ve bir de 10 numara forvet arkası istiyoruz. Tosin Kehinde diye bir futbolcu var, onu istiyoruz" dedi.

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Rıza Çalımbay Sivasspor
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