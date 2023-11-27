SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Sivasspor Trabzonspor maçı bugün canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak bu karşılaşma öncesi bordo-mavililer 22 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi takım ise 14 puanla 14. sırada. Sporseverler internette Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Sivasspor Trabzonspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Trabzonspor maçı bugün (27 Kasım 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Maçta Hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor muhtemel 11'i Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, Rodrigues, Koita.

Trabzonspor muhtemel 11'i: Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Pepe, Abdülkadir, Visca, Onuachu.

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