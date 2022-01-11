YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı.

Futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Sivas Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:45
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:59
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.