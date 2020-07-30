Sivasspor’un en hırçını Isaac Cofie

Süper Lig´de 2019-2020 sezonunda ligde ve kupada Sivasspor´un en hırçın futbolcusu orta sahada görev alan Isaac Cofie oldu. Ligde ve kupada kart gören 19 oyuncu arasında 23 maçta bin 218 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu Cofie, 2 kırmızı ve 3 sarı kartla en hırçın isim olarak ön plana çıktı. Ganalı oyuncu Cofie ayrıca 1 kez asist yapma başarısı gösterirken, 16 kez de ilk 11’de maça başladı.

EN FAZLA SARI KARTI FATİH AKSOY GÖRDÜ

Sivasspor´da forma giydiği 30 karşılaşmada 13 sarı kart gören genç futbolcu Fatih Aksoy, takımda en fazla sarı kart gören oyuncu oldu. Aksoy, bu sezon ayrıca 3 kez asist yaparken 2 bin 311 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti. Aksoy, 28 kez de ilk 11’de görev aldı.

19 OYUNCU KART GÖRDÜ

Sivasspor'da geride kalan sezonda 19 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu maçlarında 4 kez kırmızı kartla ve 96 defa sarı kartla cezalandırıldı.

KART GÖRMEYEN FUTBOLCULAR

Sivasspor´da kaleci Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, defanstan Volkan Eğri, Samba Camara, orta sahadan Armin Djerlek ve Claudemir hiç kart görmedi.