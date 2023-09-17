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Sivasspor’un eski futbolcusu ’Çolak Selo’ ölen taraftarları unutmadı

17.09.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Eylül 1967’de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçında çıkan olaylarda ezilerek hayatını kaybeden 43 taraftarı, o dönemde Sivasspor’un formasını giyen ’Çolak Selo’ lakaplı 78 yaşındaki Selahattin Elbay, mezarları başında tek başına andı.

Kayseri’de 17 Eylül 1967’de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçına Sivas’tan 40 otobüs, 20 minibüs ve trenle çok sayıda taraftar gitmişti. Maçın 25. dakikasında Küçük Oktay’ın golü sonrası karşılaşmada olaylar çıktı. Kavgadan kendini korumak isteyen Sivasspor taraftarları da tribünlerden çıkmak istedi. Çıkış kapısının içeriye doğru açılması nedeniyle çıkan izdihamda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın yıl dönümü nedeniyle Sivasspor’da o dönem forma giyen eski futbolcu ‘Çolak Selo’ lakaplı Selahattin Elbay, ezilerek vefat edenlerin Yukarı Tekke’de bulunan mezarlığına giderek tek başına dua etti.

“BİR DAHA BU TÜR OLAYLAR YAŞANMASIN”

Selahattin Elbay, Türk futbol tarihinin ’En kara günü’ olarak tarihe geçen anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Elbay, “1967 yılında kurulan Sivasspor’a ilk imzayı atan futbolcuyum. Sivasspor’a 8 sene futbolculuk olarak hizmet verdim. Daha sonra da 5 sene teknik direktör olarak hizmette bulundum. Her sene zaten böyle ben tek başıma geliyorum. Burada o maçta hayatını kaybedenlere rahmetler diliyorum. Fatiha okuyorum. Dualar ediyorum.

Allah rahmet eylesin. O maçta oynayan ve Sivas’ta yaşayan tek kişi olarak buradayım. Böyle bir olayların bir daha meydana gelmemesi için Cenabı Allah’a duada bulunuyoruz. Uzun yıllar işte o olaylardan sonra Kayseri, Sivas arasında kırgınlık, dargınlık oldu ve iki şehir birbirinden adeta koptu. Sonradan bir maçta tekrardan onlarla barıştık. Sporda dostluk, barış, kardeşliğin olmasını her zaman temenni ediyoruz.

Böyle bir olayların bir daha yaşanmamasını Cenabı Allah’tan diliyoruz. Dünya spor tarihine kara bir leke olarak geçti bu olay. Dileriz bundan sonra Kayseri, Sivas arasında dostluk daha pekiştirilerek devam eder. Sporda böyle vahim olayların yaşanmaması en büyük temennimiz. 56. yılında o olaylardan sonra hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmetler diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın” ifadelerini kullandı.

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