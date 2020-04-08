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Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 08.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

DG Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de geride kalan 26 haftada attığı 11 golle takımın en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sivasspor’un gol yükünü Yatabare çekiyor

Sivasspor'da gol yükünü bu sezon 34 yaşındaki futbolcu Mustapha Yatabare çekiyor. Tecrübeli futbolcu, 26 haftalık periyotta 11 gol kaydetti. Takımın Süper Lig’de attığı 47 golün 11'inde imzası bulunan Yatabare, 25 maçta 2 bin 186 dakika süre aldı. Başarılı golcü; Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

EMRE KILIÇ VE HAKAN ARSLAN TAKİPTE

Sivasspor'un en skorer bir diğer ismi Emre Kılınç ile Hakan Arslan oldu. Emre ve Hakan, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare'yi 7 golle takip etti.

13 FUTBOLCU GOLA ATAMADI

Yiğidolar’da 13 futbolcu ise ligde henüz gol sevinci yaşayamadı. Aaron Apindangoye, Caner Osmanpaşa, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy, Paul Papp, Samba Camara, Barış Yardımcı, Volkan Eğri, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Claudemir, Petar Skuletic ve Furkan Sağman ligde geride kalan 26 haftada gol sevinci yaşamadı.

GOL SEVİNCİ YAŞAYANLAR

Sivasspor'da ligde bu sezon gol kaydeden futbolcular ise şöyle:

“Mustapha Yatabare (11), Emre Kılınç (7), Hakan Arslan (7), Mert Hakan Yandaş (6), Fernando (5), Erdoğan Yeşilyurt (4), Arouna Kone (4), Uğur Çiftçi (1), Ziya Erdal (1) ve Yasin Öztekin (1)."

(İHA)

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Mustapha Yatabare DG Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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