Sivasspor'un kampanyasına iş dünyasından destek

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "destek" paylaşımları, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun çok farklı kentlerinde yaşayan "Sivaslı iş adamları" tarafından da yoğun bir ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Sivaslı olarak, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden futbol kulübümüz Sivasspor’umuzu ve başta kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Sivas’ın yetiştirdiği kişiler olarak, şehrimize ve kulübümüze elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilet kampanyası ile kulübe destek olmanın sosyal medyada yarattığı olumlu algı ile bir kez daha sporun birleştirici unsurunun görüldüğünü belirten Gülle, kulübün ligde yakalamış olduğu başarının şehrin kenetlenmesi ve pozitif bir ruh haline bürünmesi adına oldukça sevindirici olduğunu aktardı.

Gülle, "Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kampanya ile ilgili değerli hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’nın hem yapmış olduğu destek çağrısından hem de şehrimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.