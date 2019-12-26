SPOR
  4. Sivasspor'un kampanyasına iş dünyasından destek

Sivasspor'un kampanyasına iş dünyasından destek

MEDİCANA SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Twitter hesabından "Sivasspor maçına 58 bilet benden" başlığıyla tweet atarak başlattığı kampanyaya il protokolünün yanı sıra birçok bürokrat ve siyasetçi destek verdi.

Sivasspor'un kampanyasına iş dünyasından destek

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "destek" paylaşımları, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun çok farklı kentlerinde yaşayan "Sivaslı iş adamları" tarafından da yoğun bir ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Sivaslı olarak, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden futbol kulübümüz Sivasspor’umuzu ve başta kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Sivas’ın yetiştirdiği kişiler olarak, şehrimize ve kulübümüze elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilet kampanyası ile kulübe destek olmanın sosyal medyada yarattığı olumlu algı ile bir kez daha sporun birleştirici unsurunun görüldüğünü belirten Gülle, kulübün ligde yakalamış olduğu başarının şehrin kenetlenmesi ve pozitif bir ruh haline bürünmesi adına oldukça sevindirici olduğunu aktardı.

Gülle, "Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kampanya ile ilgili değerli hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya’nın hem yapmış olduğu destek çağrısından hem de şehrimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Sivaslılar olarak, şehire ve kulübe destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"YİĞİDOLAR'IN ARKASINDAYIZ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hadi Yiğidolar hep birlikte @SivassporKulubumuza destek günüdür.58 + 58 le yiğidolara @SivassporKulubu ne tam destek" ifadelerini kullandı.

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ da "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlatılan kampanyanın önemli bir karar olduğunu ve iş dünyası olarak desteklediklerini ifade etti.

(AA)

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuzBuz Hokeyi Federasyonu Başkanı Albayrak: Kendimizle yarışan bir federasyonuz
Yeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahalarıYeni Malatyaspor’a yeni antrenman sahaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Spor Toto Süper Lig Hilmi Bilgin

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Arda'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

Arda'dan dikkat çeken paylaşım! G.Saray...

''Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim''

''Hedefleri olan güzel bir camiaya geldim''

Kayserispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

Kayserispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor'un kampanyasına iş dünyasından destek

Sivasspor'un kampanyasına destek

Sivasspor'da Sergio Rochet formaya hasret kaldı

Sivas'ta Rochet formaya hasret

Demir Grup Sivasspor Gabriel Torje ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor'dan son dakika hamlesi

Robinho'ya Hint ekibi East Bengal'den teklif!

Robinho'ya flaş teklif!

Yasin Öztekin'e Sivasspor kancası!

Yasin Öztekin sürprizi! İşte yeni takımı

Aatif Chahechouhe gitmek istediği takımı açıkladı

Aatif Chahechouhe gitmek istediği takımı açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.