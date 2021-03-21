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Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü Tyler Boyd attı

21.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor’un futbolcusu Tyler Boyd, kulübün Süper Lig tarihindeki 700. golünü attı.

Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü Tyler Boyd attı

Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki 700. golüne ABD'li futbolcu Tyler Boyd imza attı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Göztepe'yi dün deplasmanda 5-3 yenen Sivas temsilcisinde maçta 2 gol atma başarısı gösteren Tyler Boyd, ilk golüyle Sivasspor'un Süper Lig tarihindeki 700. golüne de kaydeden sporcu oldu.

2005-2006 sezonunda Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, 15. sezonunu yaşadığı ligde Göztepe maçı öncesi oynadığı 510 maçta toplam 697 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlıların 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tyler Boyd, Göztepe karşısında takımını 3-0 öne geçiren golle Sivasspor'un Süper Lig'deki 700. golünü kaydetti. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma altında gol sayısını 3'e yükseltti.

Sivasspor forması altında her yüzüncü golü atan sporcular şöyle:

"100. gol Musa Aydın 2007-2008 sezonu, 200. gol Ankaraspor 3-0 hükmen galibiyet 2009-2010 sezonu, 300. gol Michael Eneramo 2011-2012 sezonu, 400. gol Burhan Eşer 2013-2014 sezonu, 500. gol David Texeira 2015-2016 sezonu, 600. gol Erdoğan Yeşilyurt 2018-2019 sezonu, 700. gol Tyler Boyd 2020-2021 sezonu."

Sivasspor'un, Süper Lig tarihinde ilk golünü ise 2005-2006 sezonu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

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