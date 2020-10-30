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Sivasspor'un yüzü Avrupa'da gülmedi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.10.2020 12:05 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında dün konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, grupta henüz 3 puanla tanışamadı.

Sivasspor'un yüzü Avrupa'da gülmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde 11 yıl aradan sonra tekrar boy gösteren kırmızı-beyazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya temsilcisi Villarreal'e deplasmanda 5-3, ikinci maçında da sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilmekten kurtalamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, ilk iki maçında hanesine puan yazdıramadı.

Villarreal'in İstanbul deplasmanında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-1 mağlup ederek 6 puanla liderliğini koruduğu haftada, Sivas deplasmanından galibiyetle dönen Maccabi Tel-Aviv de averajla ikinci sırada yer aldı. Sivasspor ve Karabağ takımları ise grupta henüz puanla tanışamayan ekipler oldu.

SİVASSPOR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Kırmızı-beyazlılar Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta kalesinde 7 gole engel olamadı.

Villarreal deplasmanında kalesinde 5 gol gören Sivas temsilcisi, 2-1 mağlup olduğu Maccabi Tel-Aviv karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Demir Grup Sivasspor'da Olarenwaju Kayode 2 kez gol sevinci yaşarken, Mustapha Yatabare ve Max Gradel de UEFA Avrupa Ligi'nde gol atan isimler oldu. Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Karabağ'ı konuk edecek.

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