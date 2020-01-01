SPOR
  4. Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

DG Sivasspor, Süper Lig'de geride ilk yarıda maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati çekti. Yiğidolar, müsabakaların uzatma bölümünde 6 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısında maçların uzatma dakikalarında en çok gol atan takım oldu.

Ligin 5.i haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta; Uğur Çiftçi 90+6. dakikada, ligin 7. haftasında Ankaragücü’nü evinde 3-1 mağlup ettiği maçta Mustapha Yatabare 90+2. dakikada, 10. haftada deplasmanda Denizlispor’u 2-0 yendiği maçta Arouna Kone 90+1. dakikada, 12. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-1 yendiği maçta Erdoğan Yeşilyurt 90+4. dakikada, 15. haftada Fenerbahçe’yi sahasında 3-1 mağlup ettiği maçta Ziya Erdal 90+7. dakikada ve 16. haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Mustapha Yatabare 90+7. dakikada rakip fileleri havalandırarak uzatma anlarında 6 gol buldu.

(İHA)

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Sporda İlkadım projesiSporda İlkadım projesi
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktıkTürkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DG Sivasspor Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi

İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi

Konyaspor'dan Aykut Kocaman kararı

Konyaspor'dan Aykut Kocaman kararı

Trabzonspor formasını giydi!

Trabzonspor formasını giydi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Çağlar Söyüncü 'Maçın Adamı' seçildi Crystal Palace: 0 - Leicester City: 2

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

Joshua servet kazandı

Joshua servet kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor’dan ilk yarı değerlendirmesi

Yeni Malatyaspor’dan ilk yarı değerlendirmesi

Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu

Şeyma, evinde yaptığı antrenmanla Avrupa ikincisi oldu

Rıza Kayaalp 2019'da Türk güreş tarihine geçti

Rıza Kayaalp tarihe geçti

Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

Sivasspor uzatmalarda 6 gol attı

Sporda İlkadım projesi

Sporda İlkadım projesi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.