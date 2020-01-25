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Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 25.01.2020 00:43 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da, Hugo Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sivasspor'da Hugo Vieira'nın sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu devre arasında transfer edilen Hugo Vieira'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hugo Vieira'ya, görev yaptığı süre içerisinde takımımıza yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarı dolu günler dileriz" ifadesine yer verildi.

(AA)

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Demir Grup Sivasspor Hugo Vieira Spor Toto Süper Lig

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