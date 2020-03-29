Sivassporlu Emre Kılınç’tan 70 aileye gıda yardımı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının etkileri Türkiye’de de devam ediyor. Birçok ailenin ekonomik olarak da mağdur olduğu bu süreçte, başta ünlü sanatçı Haluk Levent olmak üzere topluma mâl olmuş kişiler dar gelirli ailelere yardım kampanyası düzenliyor.
Dayanışma günleri olarak adlandırılan bu yardım kampanyasına, DG Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç da katkıda bulundu. Başarılı oyuncu Kılınç, 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından, “Sivasspor’dan Emre Kılınç aradı. ’Dayanışma günleri’ kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın!” paylaşımında bulundu.
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
(İHA)
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yıldız futbolculardan 90 milyon euroluk fedakarlık!
F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!
Eski kulübü Ryan Donk'un peşinde
Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!
Ünlü yönetmenden Atiba paylaşımı
G.Saraylı yıldızdan flaş açıklama!
Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması
Altınordu'dan paylaşım zinciri
Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum