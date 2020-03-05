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Sivassporlu Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.03.2020 13:32 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivassporlu gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, "Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ama en iyi olan kupayı kaldırsın, biz de buna talibiz" dedi.

Sivassporlu Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

Demir Grup Sivasspor'un gole dönük orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında sonuna kadar yer alacağını söyledi.

Sivasspor'un devre arası transfer döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu, herkesin takımın başarısı için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı formayı giymekten mutlu olduğunu dile getiren Yasin, Sivasspor'un bu sezonki başarısının taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun dikkatini çektiğini ifade etti.

"EN İYİ OLAN KUPAYI KALDIRSIN"

Sivas ekibinin şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Yasin, "Çekici bir lig, aynı puanda olan 3 takım var. Biz sonuna kadar bu mücadelenin içinde olmak istiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ama en iyi olan kupayı kaldırsın, biz de buna talibiz." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin maç maç bakarak ilerlediğini aktaran Yasin, "Ona göre çalışıyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Tek tek maçlara çıkıp her maçı final maçı gibi görüp inşallah sezon sonu güzel şeyler elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA 3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Sivasspor'un ligin 25. haftasında sahasında Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadele vereceğini ve eski takımına karşı oynayacağını söyleyen Yasin, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ı burada görmek benim için sevindirici çünkü orada 4 yılım geçti. 6 kupa kazandım, çok güzel anılarım var. Ama şu anda Sivasspor'dayım o yüzden sadece Sivasspor'a konsantre oluyorum. İyi sonuç almak istiyoruz, iyi de hazırlanıyoruz. Sonuçta gerçekten şampiyon olmak istiyorsan böyle maçları kazanmak gerekiyor. Biz de ona göre çalışıp ona göre hareket ediyoruz. İnşallah seyircimizle beraber o gün, 90 dakikada en iyi şekilde konsantre olup 3 puanı almak istiyoruz."

"SEZON SONU KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak tek hedeflerinin sezon sonu kupa kaldırmak olduğuna değinen Yasin, "Sonuçta bu futbol, sahada oynanıyor. Dışarıda kim ne konuşursa konuşsun sahada iyi olduktan sonra, sahada yüzde 100'ünü verdikten sonra zaten hiç kimse bunun önüne geçemez. İnşallah sezon sonu bu kupayı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor'un, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmaya tüm taraftarları davet eden Yasin, "Taraftarlarımız stadı doldursun çünkü onlar olmadan sahada bir kişi eksik oluyoruz. Onlar olduğu zaman çok daha motive ve hırslı oluyoruz. İnşallah pazar günü stadı doldururlar, biz de güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.

(AA)

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