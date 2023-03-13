YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta din görevlilerinin topladığı yardımlar afetzedelere ulaştırıldı

Sivas'ta din görevlilerinin topladığı yardımlar afetzedelere ulaştırıldı

13.03.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki din görevlileri, hayırseverlerin destekleriyle alınan gıda ve hijyen ürünlerini, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 ildeki depremzedelere ulaştırdı.

İlçedeki bir grup din görevlisi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge halkının yaralarının sarılmasına yönelik gıda yardım kampanyası başlattı.

Deprem bölgesinde yaşayanların sofralarına sıcak yemek ulaştırılmasını hedefleyen kampanya çerçevesinde, hayırseverlerin desteğiyle et, un, patates, çocuk maması ve su gibi gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri alındı.

Hacı Murat Camisi görevlilerine teslim edilen yardımlar, gönüllü din görevlileri ve hayırseverler tarafından araçlarla Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'teki aşevlerine ulaştırıldı.

Cami imamı Bekir Arslan, AA muhabirine, iki ekiple deprem bölgesine gittiklerini belirterek, "Birinci ekip, Sivas'ta hazırlanan 100 kilogram döneri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde pişirip depremzede ve görevlilere ikram etti. İkinci ekip ise Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın ilçelerindeki aşevlerine malzemeleri ulaştırdı." dedi.

Bursa'dan gönüllü aşçı olarak Nurdağı'na gelen Hacı Murat Özdemir ise 12 gündür ilçede depremzedeler için yemek yaptığını dile getirerek, "Allah, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin, Sivas'a, Şarkışla'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci kez buraya et, yağ, patates gibi ihtiyaçları getirdiler." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacakDoğanşehir'de 14 konteyner kent daha kurulacak
Adıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendiAdıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendi
Kars’ta JASAT akü hırsızlarını yakaladıKars’ta JASAT akü hırsızlarını yakaladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Sivas Şarkışla aşevi gıda yardım

Sivas Namaz Vakitleri 13 Mart Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:47
İkindi
16:05
Akşam
18:43
Yatsı
20:00
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.