Sivas'ta din görevlilerinin topladığı yardımlar afetzedelere ulaştırıldı

İlçedeki bir grup din görevlisi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge halkının yaralarının sarılmasına yönelik gıda yardım kampanyası başlattı.

Deprem bölgesinde yaşayanların sofralarına sıcak yemek ulaştırılmasını hedefleyen kampanya çerçevesinde, hayırseverlerin desteğiyle et, un, patates, çocuk maması ve su gibi gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri alındı.

Hacı Murat Camisi görevlilerine teslim edilen yardımlar, gönüllü din görevlileri ve hayırseverler tarafından araçlarla Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'teki aşevlerine ulaştırıldı.

Cami imamı Bekir Arslan, AA muhabirine, iki ekiple deprem bölgesine gittiklerini belirterek, "Birinci ekip, Sivas'ta hazırlanan 100 kilogram döneri Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde pişirip depremzede ve görevlilere ikram etti. İkinci ekip ise Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'ın ilçelerindeki aşevlerine malzemeleri ulaştırdı." dedi.

Bursa'dan gönüllü aşçı olarak Nurdağı'na gelen Hacı Murat Özdemir ise 12 gündür ilçede depremzedeler için yemek yaptığını dile getirerek, "Allah, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin, Sivas'a, Şarkışla'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. İkinci kez buraya et, yağ, patates gibi ihtiyaçları getirdiler." diye konuştu.

