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Sivas'ta yanan otomobili polislerin söndürmesi güvenlik kamerasında

27.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta yanan otomobili polislerin söndürmesi güvenlik kamerasında

SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangının bölgede görevli polisler tarafından söndürülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dört Eylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine yakın bir noktada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Aracını yol kenarında durduran sürücü, çevreden yardım istedi.

Bölgeye yakın noktadaki ekipler amirliğinde görevli polisler, yangın tüpüyle aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü.

Polislerin aracı söndürmek için verdiği çaba, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangının aracın LPG kitinden çıktığı öğrenildi.

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