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Sıvı kaybına karşı lezzetli önlemler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 12.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

Yaz aylarında sıcaklardan ötürü vücudun sıvı kaybı artıyor. Bu sebeple sıvı tüketimini artırmamız önemli. Dr. Öğretim Üyesi Dilistan Shipman, hem sıvı kaybını önlemek hem de yaza tat katmak için hazırladığı birbirinden lezzetli ve sağlıklı tariflerini paylaştı.

Sıvı kaybına karşı lezzetli önlemler

Sıcaklarda hem serinlemek hem de sıvı kaybının önüne geçmek için bu tariflerden faydalanabilirsiniz;

Sütlü mango shake

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Süt ve tatlı mevsim mangolarından yapılan proteini zengin bir yaz içeceği olarak öne çıkan sütlü mango shake özellikle kilo almaya çalışanlar için bire bir. Mango demir, protein, A vitamini ve beta-karoten bakımından oldukça zengin. Ayrıca anemi hastalığının yanı sıra kalp ve göz rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Malzemeler:

2 büyük ve olgun mango (doğranmış halde yaklaşık 2 bardak)
1,5 subardağı süt
1,5 yemek kaşığı şeker
İsteğe bağlı iki ya da üç küp buz

Yapılışı:

Mangoları yıkadıktan sonra soyun ve küçük parçalar halinde doğrayarak blender sürahisine koyun. Süt, şeker ve buz küplerini ekleyin. Pürüzsüz ve kremsi bir hal alana kadar karıştırın. Karışımı bardaklara dökün, bademle süsleyin ve bir kaşık vanilyalı dondurma ile servis yapın.

Güllü limonata

Yazın en çok tercih edilen içeceklerin başında limonata geliyor. Limonata C vitamini deposu olmasının yanı sıra B vitamini, riboflavin, kalsiyum, fosfor ve magnezyum açısından da oldukça zengindir. Gül yaprakları ise eklem iltihabı, kramp, grip, sindirim bozuklukları, bronşit gibi hastalıklara ek olarak depresyon ve uykusuzluk gibi psikolojik rahatsızlıklara da yardımcı olur.

Malzemeler:

Gül şurubu için;

340 gram toz şeker
375 ml su
125 ml bitkisel gül çayı ya da 2 çorba kaşığı kurutulmuş yenilebilir gül

Limonata için;

450 ml taze sıkılmış limon suyu
2 çorba kaşığı gül şurubu
İstediğiniz kadar buz
Bardakları süslemek için limon ve kurutulmuş güller

Yapılışı: Şeker, su ve gül yapraklarını orta ateş bir tencerede şeker eriyene kadar karıştırın. Daha sonra oda sıcaklığında soğutun. Gül yapraklarını ayırarak süzün ve mümkün olduğu kadar lezzet elde etmek için yaprakları ezin. Eğer gül çayı kullanacaksanız önce çayı hazırlayıp sonra şeker eriyene kadar pişirin. Bir sürahi yardımıyla limon suyu ve gül şurubunu karıştırın. Buz küpleriyle birlikte sürahiye koyun ve yuvarlak kesilmiş limon ile gülleri ekleyin.

Karpuz güzelliği

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Hacminin yüzde doksanı oranında su içeren karpuz vücut için en faydalı meyvelerden biridir. A ve C vitaminleri kadar antioksidan açısından da zengindir. Karpuz güzelliği kısa süren yapılış süreci ile yaz günlerinin en çok tercih edilen tatlarından biridir.

Malzemeler:

Yarım litre maden suyu
150-200 gram kesilmiş ve çekirdekleri alınmış karpuz
Bir limon suyu
Bir tatlı kaşığı bal
Taze nane ve buz

Yapılışı: Maden suyu, karpuz, limon suyu ve balı bir karıştırıcıya döküp iyice karıştırın. Bardaklara dökün ve bol buz ilave edin. Servis için bardakları nane ile süsleyin.

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Anahtar Kelimeler:
sıvı kaybını önleyen içecekler limonata tarifleri sağlık ve beslenme

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