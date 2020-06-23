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Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi? İşte Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 20:02 | Son Güncelleme

Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın başrollerde oynadığı Sivri Akıllılar isimli Türk filmi yeniden televizyonda yayınlanıyor. Film konu olarak ise iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Zeki ve Metin’in hikayesini konu almaktadır. 6,5 Imdb puanına sahip olan Sivri Akıllılar filminin yönetmen koltuğunda Zeki Alasya oturuyor. Peki, Sivri Akıllılar filmi nerede ve hangi yıl çekildi? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir?

Sivri Akıllar nerede ve ne zaman çekildi? İşte Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları

Sivri Akıllılar filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sivri Akıllılar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Türk sinemasının sevilen filmleri televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmin kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı gibi isimler yer alıyor. Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır ve olaylar gelişir.

SİVRİ AKILLILAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Sivri Akıllılar filmi, 1977 yılında İzmir'in Urla ilçesine bağlı Çeşmealtı bölgesinde çekildi.

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SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU

Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Gönül Hancı, Gülümser Gülhan, Hüseyin Kutman gibi isimler bulunuyor.

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