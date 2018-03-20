Siyah Beyaz Aşk 22. son bölüm izle: Aslı kürtaj oldu mu? (Siyah Beyaz Aşk yeni fragman çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 22. son bölümü izleyenleri son sahnesi ile meraklandırdı. Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelen ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde kaza geçiren Aslı, aynı zamanda hamile olduğunu öğrenir. Fakat Ferhat'tan boşanmak isteyen Aslı, kürtaj yaptıracağını söyler. Özgür'ün doğumgünü için Yiğit'in evine giden Ferhat, Aslı'nın çıktığını öğrenince kliniğin yerini öğrenir ve peşinden gider. Fakat Ferhat Aslı'ya yetişebildi mi? Aslı kürtaj oldu mu? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü izleme bağlantısı ve yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 22. bölümde abisi Cem’in ölümüyle hayatını yeniden sorgulayan Aslı, dönüştüğü kişiden oldukça rahatsızdır. Ferhat’ın problemlerini çözmek isterken, gitgide ona benzemek gelecekleri hakkında kaygılandırır. Abisi Cem’in uyarılarına rağmen kalbinin sesini dinleyen Aslı, mantığını devreye sokar ve Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.

Bu yüzleşme her iki taraf için de sancılı geçer. Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır ve ayrılmak istediğini dile getirir. Aslı’nın sözleri karşısında Ferhat, son zamanlardaki huzursuzluğunun nedenini öğrenir ve boşanma kararı alırlar.