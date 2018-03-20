Siyah Beyaz Aşk 22. son bölüm izle: Aslı kürtaj oldu mu? (Siyah Beyaz Aşk yeni fragman çıktı mı?)

Siyah Beyaz Aşk 22. son bölümü izleyenleri son sahnesi ile meraklandırdı. Pazartesi akşamları Kanal D'de ekrana gelen ve Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde kaza geçiren Aslı, aynı zamanda hamile olduğunu öğrenir. Fakat Ferhat'tan boşanmak isteyen Aslı, kürtaj yaptıracağını söyler. Özgür'ün doğumgünü için Yiğit'in evine giden Ferhat, Aslı'nın çıktığını öğrenince kliniğin yerini öğrenir ve peşinden gider. Fakat Ferhat Aslı'ya yetişebildi mi? Aslı kürtaj oldu mu? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümü izleme bağlantısı ve yaşananlar...
Siyah Beyaz Aşk 22. bölümde abisi Cem’in ölümüyle hayatını yeniden sorgulayan Aslı, dönüştüğü kişiden oldukça rahatsızdır. Ferhat’ın problemlerini çözmek isterken, gitgide ona benzemek gelecekleri hakkında kaygılandırır. Abisi Cem’in uyarılarına rağmen kalbinin sesini dinleyen Aslı, mantığını devreye sokar ve Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.
Yeter gerçekten de dediğini yaptı! #SiyahBeyazAşk #ÇokSevdim pic.twitter.com/nwRoUxsyNQ— Siyah Beyaz Aşk (@SBAskKanalD) 19 Mart 2018
Bu yüzleşme her iki taraf için de sancılı geçer. Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır ve ayrılmak istediğini dile getirir. Aslı’nın sözleri karşısında Ferhat, son zamanlardaki huzursuzluğunun nedenini öğrenir ve boşanma kararı alırlar.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE
İkilinin bu kararı, sürpriz bir haberle sekteye uğrar. Zira Aslı geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılır ve hamile olduğunu öğrenir.
Ferhat... #ÇokSevdim pic.twitter.com/fPCPxrAjh3— Kanal D (@KanalD) 19 Mart 2018
Dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrasında dizinin hayranları merakla Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etmeye başladılar. Son bölüm finalinde Aslı'nın kürtaj olup olmadığını öğrenmek isteyen izleyiciler, yeni bölümü şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Ve yeni fragman ile birlikte bir ipucu öğrenmek istiyorlar. Fragman henüz yayınlanmadı. Fakat aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Mynet.com olarak yeni fragman çıktığı zaman sizlerle paylaşacağız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum