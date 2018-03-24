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Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat vuruluyor mu? (SBA son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 24.03.2018 08:34 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi akşamı ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol oynuyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'tan gerçekleri saklıyor. İkili arasındaki son sözler sonrasında Ferhat'a silah doğrultan kim? Ferhat vuruluyor mu? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları...

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat vuruluyor mu? (SBA son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, bebeği ile gerçeği Ferhat'tan saklıyor. Ferhat, Aslı'nın kürtaj olduğunu sanıyor. Hayranları tarafından AsFer olarak kısaltılan ikili arasında yine ayrılık rüzgarları esiyor. Fragmanın sonunda ise Ferhat'ın arkasında doğrultulan bir silah gözüküyor. Ve silah sesi ile sona eriyor. Peki Ferhat vuruldu mu? İşte Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK 23. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı ile Ferhat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında yeni gelişmeler izleyenleri meraklandırıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj için gittiği kliniğe son hız gitmiş ama yetişememişti. Ferhat, onun kürtaj yaptığını sanırken yeni bölüm fragmanında Aslı'nın bebeği ile sırrı ortaya çıkıyor. Aslı, kürtaj yapmamış fakat Ferhat'ın öyle olduğuna inandırmıştı. Siyah Beyaz Aşk 23. bölüm fragmanında Ferhat'ın arkasında bir silah doğrultuluyor. Peki Ferhat vuruluyor mu? İşte yeni fragman...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, kürtaj sonrasında yüzleşiyorlar. Son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj olmasına engel olamamıştı. Ferhat "Nasıl yapabildin bunu?" diye sorunca Aslı "Bunu sen istedin" diye cevap verir. İkili arasındaki son söz bu olur. Ferhat, bu olaydan sonra Namık'ın ya yanacağız ya yakacağız diye anlattığı son iş için gider. Giderken Abidin'e söylediği "Kısmetse ölmeye" sözleri herkesi telaşlandırır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 22. bölümde abisi Cem’in ölümüyle hayatını yeniden sorgulayan Aslı, dönüştüğü kişiden oldukça rahatsızdır. Ferhat’ın problemlerini çözmek isterken, gitgide ona benzemek gelecekleri hakkında kaygılandırır. Abisi Cem’in uyarılarına rağmen kalbinin sesini dinleyen Aslı, mantığını devreye sokar ve Ferhat ile yüzleşmeye karar verir. Bu yüzleşme her iki taraf için de sancılı geçer. Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır ve ayrılmak istediğini dile getirir. Aslı’nın sözleri karşısında Ferhat, son zamanlardaki huzursuzluğunun nedenini öğrenir ve boşanma kararı alırlar.

Cem'in ölümünden sonra hayatını farklı bir yönde çizmek isteyen Aslı ile Ferhat, ayrılık noktasına gelirler. Aslı'nın ayrılmak isteğine karşılık Ferhat, boşanmayı istediğini dile getirir. İkili arasında bu anlaşmazlık hızla büyürken, Aslı'nın hamile olduğu haberi herkesi derinden sarsar.

Ferhat'tan baba olamayacağını ifade eden Aslı, bebeğini aldıracağını söyler. Bebeği aldırmak için hastaneye gider. Ferhat ise Aslı'yı durdurabilmek için harekete geçer. Hastaneye geldiği zaman her şey için geç kaldığını düşünen Ferhat, Aslı'dan bunun hesabını sorar. Ferhat'a gerçekleri söylemek istemeyen Aslı, artık bebeğiyle yalnız olduklarını düşünür.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

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