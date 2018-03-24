Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı: Ferhat vuruluyor mu? (SBA son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı izleyenleri meraklandırdı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, bebeği ile gerçeği Ferhat'tan saklıyor. Ferhat, Aslı'nın kürtaj olduğunu sanıyor. Hayranları tarafından AsFer olarak kısaltılan ikili arasında yine ayrılık rüzgarları esiyor. Fragmanın sonunda ise Ferhat'ın arkasında doğrultulan bir silah gözüküyor. Ve silah sesi ile sona eriyor. Peki Ferhat vuruldu mu? İşte Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SİYAH BEYAZ AŞK 23. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kanal D'nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Siyah Beyaz Aşk dizisinde Aslı ile Ferhat arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında yeni gelişmeler izleyenleri meraklandırıyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj için gittiği kliniğe son hız gitmiş ama yetişememişti. Ferhat, onun kürtaj yaptığını sanırken yeni bölüm fragmanında Aslı'nın bebeği ile sırrı ortaya çıkıyor. Aslı, kürtaj yapmamış fakat Ferhat'ın öyle olduğuna inandırmıştı. Siyah Beyaz Aşk 23. bölüm fragmanında Ferhat'ın arkasında bir silah doğrultuluyor. Peki Ferhat vuruluyor mu? İşte yeni fragman...