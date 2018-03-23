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Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı: Kısmetse ölmeye! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 23.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'de pazartesi akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj yapmasına engel olmaya çalışıyordu. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında ikili bu yüzden iyice uzaklaşırlar. Diğer yandan Ferhat, Namık'ın son bir iş dediği ve ucunda ölüm olan bir meseleyi halletmeye gider. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı: Kısmetse ölmeye! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Aslı, kürtaj olmak için kliniğe gitmiş, Ferhat peşinde ona engel olmak istemiş ama zamanında yetişememişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, bebekleri konusunda anlaşmazlığa düşüyor; ikiliyi büyük bir yüzleşme bekliyor. Diğer yandan Namık, tehlikeli bir işe girer. Son bir iş diyerek yanına Ferhat'ı da alır. İşte herkese meraklandıran Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, kürtaj sonrasında yüzleşiyorlar. Son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj olmasına engel olamamıştı. Ferhat "Nasıl yapabildin bunu?" diye sorunca Aslı "Bunu sen istedin" diye cevap verir. İkili arasındaki son söz bu olur. Ferhat, bu olaydan sonra Namık'ın ya yanacağız ya yakacağız diye anlattığı son iş için gider. Giderken Abidin'e söylediği "Kısmetse ölmeye" sözleri herkesi telaşlandırır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 22. bölümde abisi Cem’in ölümüyle hayatını yeniden sorgulayan Aslı, dönüştüğü kişiden oldukça rahatsızdır. Ferhat’ın problemlerini çözmek isterken, gitgide ona benzemek gelecekleri hakkında kaygılandırır. Abisi Cem’in uyarılarına rağmen kalbinin sesini dinleyen Aslı, mantığını devreye sokar ve Ferhat ile yüzleşmeye karar verir. Bu yüzleşme her iki taraf için de sancılı geçer. Aslı, kalbine söz geçirmeye çalışır ve ayrılmak istediğini dile getirir. Aslı’nın sözleri karşısında Ferhat, son zamanlardaki huzursuzluğunun nedenini öğrenir ve boşanma kararı alırlar.

Cem'in ölümünden sonra hayatını farklı bir yönde çizmek isteyen Aslı ile Ferhat, ayrılık noktasına gelirler. Aslı'nın ayrılmak isteğine karşılık Ferhat, boşanmayı istediğini dile getirir. İkili arasında bu anlaşmazlık hızla büyürken, Aslı'nın hamile olduğu haberi herkesi derinden sarsar.

Ferhat'tan baba olamayacağını ifade eden Aslı, bebeğini aldıracağını söyler. Bebeği aldırmak için hastaneye gider. Ferhat ise Aslı'yı durdurabilmek için harekete geçer. Hastaneye geldiği zaman her şey için geç kaldığını düşünen Ferhat, Aslı'dan bunun hesabını sorar. Ferhat'a gerçekleri söylemek istemeyen Aslı, artık bebeğiyle yalnız olduklarını düşünür.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

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