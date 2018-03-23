Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı: Kısmetse ölmeye! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Sevilen dizinin son bölümünde Aslı, kürtaj olmak için kliniğe gitmiş, Ferhat peşinde ona engel olmak istemiş ama zamanında yetişememişti. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, bebekleri konusunda anlaşmazlığa düşüyor; ikiliyi büyük bir yüzleşme bekliyor. Diğer yandan Namık, tehlikeli bir işe girer. Son bir iş diyerek yanına Ferhat'ı da alır. İşte herkese meraklandıran Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında Aslı ile Ferhat, kürtaj sonrasında yüzleşiyorlar. Son bölümde Ferhat, Aslı'nın kürtaj olmasına engel olamamıştı. Ferhat "Nasıl yapabildin bunu?" diye sorunca Aslı "Bunu sen istedin" diye cevap verir. İkili arasındaki son söz bu olur. Ferhat, bu olaydan sonra Namık'ın ya yanacağız ya yakacağız diye anlattığı son iş için gider. Giderken Abidin'e söylediği "Kısmetse ölmeye" sözleri herkesi telaşlandırır.