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Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı: Yiğit'in intikamı alınıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

SİYAH BEYAZ AŞK HABERLERİ  | 05.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünü oynadığı Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Pazartesi günü Kanal D'de yayınlanan son bölümde Yiğit, kaçakçıların hedefine giriyor. Aslı ve Ferhat'ın gözleri önünde vurulan Yiğit'in ölüm kalım savaşı sürüyor. Sadece Aslı ve bebeği düşünmek isteyen Ferhat, Cüneyt'i yakalıyor. Ferhat, Cüneyt'i vuracak mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı: Yiğit'in intikamı alınıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol oynuyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Yiğit, yaptığı operasyon sonrasında kaçakçıların hedefine girmiş ve bu yüzden silahlı saldırıya uğraşmıştı. Yiğit, hastanede ölüm kalım savaşı verirken Ferhat ile Aslı, artık kendi yollarını çizmek istiyor. Fakat Ferhat intikam için Cüneyt'in peşine düşüyor. Hazırlıksız yakaladığı Cüneyt'i öldürecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 25. Bölüm Fragmanı yayında! Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat ile Aslı, kendi yollarını çiziyor! Yiğit, düzenlediği operasyondan sonra Namık Emirhan'ın birlikte çalıştığı kaçakçıların hedefi haline gelir. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve hayati tehlikesi devam eder. Ferhat, kardeşinin gözleri önünde vurulması karşısıdna deliye döner ve ne yapacağını bilemez. Kardeşinin intikamını almak için kolları sıvamaya hazırdır.

Öte yandan Ferhat, Aslı ve karnındaki bebeğini de düşünmeye başlamıştır. Kendi ailesini güvende tutmak için yollarını ayırmaya karar verir. Yiğit'in eşi Suna'nın da önerisi aynı olur. Ferhat, Cüneyt'in karşısına çıkar ve uzun bir zamandır beklenen yüzleşme için harekete geçer. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak? Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE

Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek?

Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?

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