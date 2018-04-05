Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı: Yiğit'in intikamı alınıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Kanal D'de pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol oynuyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Yiğit, yaptığı operasyon sonrasında kaçakçıların hedefine girmiş ve bu yüzden silahlı saldırıya uğraşmıştı. Yiğit, hastanede ölüm kalım savaşı verirken Ferhat ile Aslı, artık kendi yollarını çizmek istiyor. Fakat Ferhat intikam için Cüneyt'in peşine düşüyor. Hazırlıksız yakaladığı Cüneyt'i öldürecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 25. Bölüm Fragmanı yayında! Yiğit ölüm kalım savaşı veriyor; Ferhat ile Aslı, kendi yollarını çiziyor! Yiğit, düzenlediği operasyondan sonra Namık Emirhan'ın birlikte çalıştığı kaçakçıların hedefi haline gelir. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrar ve hayati tehlikesi devam eder. Ferhat, kardeşinin gözleri önünde vurulması karşısıdna deliye döner ve ne yapacağını bilemez. Kardeşinin intikamını almak için kolları sıvamaya hazırdır.