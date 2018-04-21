Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanı: Aslı tereddüte düştü! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanında Namık, Aslı ile Ferhat'i ayırmak için son kozunu oynamaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol başrolde oynuyorlar. Son bölümde Jülide'nin Vildan ve Ferhat sırrını söylemesi sonrasında DNA testi bu olayı doğrulamıştı. Ferhat bunları Aslı'dan saklıyordu. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanında ise Namık, Ferhat ile Aslı'nın arasını bozmak ve onları ayırmak için her türlü şeyi denedikten sonra son kozunu dener. Söyledikleri Aslı'nın kafasını karıştırır. İşte Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm 2. fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm 2. fragmanında Namık'ın Aslı'ya söyleyeceği gerçek ne? Aslı ve Ferhat, hayatlarına dahil olacak çocuklarıyla birlikte güzel bir gelecek için hayaller kurmaktadır. Fakat Namık, bu mutluluğa engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Ferhat'ın Aslı'dan sakladığı büyük bir sırrı olduğunu duydukları karşısında tüm hayallerinin yıkılacağını söyler. Aslı'nın Namık'tan duyduklarından sonra Ferhat ile olan ilişkisi, nasıl ilerleyecek?

SİYAH BEYAZ AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında; Aslı, gizli gerçeği öğreniyor; tüm aileyi büyük bir şok bekliyor! Vildan ile Jülide'nin bir gece eğlenmek için çıktıklarında, Jülide gizli gerçeği öğrenmişti. Vildan, yıllardır Ferhat'a karşı duyguları olduğunu ve bir gece birlikte olduklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jülide, tüm ailenin önünde bu durumu ortaya çıkarmıştı. Ferhat ile Jülide'nin yaptırdığı DNA sonucu da bunu doğrulamıştı. Ferhat ise hamile olan Aslı'dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı'ya açıklamak ister. Fakat işler Ferhat'ın istediği gibi gitmez. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, bu gerçeği daha fazla Aslı'dan saklayamayacağını anlar. Aslı ile Ferhat'ın yüzleşmesi, Ferhat'ın sırrını ortaya çıkarır. SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Siyah Beyaz Aşk 26. Bölümde Siyah Beyaz Aşk 26. bölümde Abidin, köstebeğin kim olduğunu öğrenir. Ama Ferhat'a köstebeğin Gülsüm olduğunu söyleyemez ve kendi ismini verir. Yiğit ise Necdet'in ölümünü araştırmaktadır. Fakat boğazına dayanan bıçak ile ölümle burun buruna gelir. Ve Namık Emirhan'ın ismi bir kere daha ortaya çıkar.