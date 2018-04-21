Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanı: Aslı tereddüte düştü! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm 2. fragmanında Namık, Aslı ile Ferhat'i ayırmak için son kozunu oynamaya başladı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen Siyah Beyaz Aşk dizisinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol başrolde oynuyorlar. Son bölümde Jülide'nin Vildan ve Ferhat sırrını söylemesi sonrasında DNA testi bu olayı doğrulamıştı. Ferhat bunları Aslı'dan saklıyordu. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm 2. fragmanında ise Namık, Ferhat ile Aslı'nın arasını bozmak ve onları ayırmak için her türlü şeyi denedikten sonra son kozunu dener. Söyledikleri Aslı'nın kafasını karıştırır. İşte Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm 2. fragmanı...
Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm 2. fragmanında Namık'ın Aslı'ya söyleyeceği gerçek ne? Aslı ve Ferhat, hayatlarına dahil olacak çocuklarıyla birlikte güzel bir gelecek için hayaller kurmaktadır. Fakat Namık, bu mutluluğa engel olmak için elinden geleni yapacaktır. Ferhat'ın Aslı'dan sakladığı büyük bir sırrı olduğunu duydukları karşısında tüm hayallerinin yıkılacağını söyler. Aslı'nın Namık'tan duyduklarından sonra Ferhat ile olan ilişkisi, nasıl ilerleyecek?
Siyah Beyaz Aşk 27. bölüm fragmanında; Aslı, gizli gerçeği öğreniyor; tüm aileyi büyük bir şok bekliyor! Vildan ile Jülide'nin bir gece eğlenmek için çıktıklarında, Jülide gizli gerçeği öğrenmişti. Vildan, yıllardır Ferhat'a karşı duyguları olduğunu ve bir gece birlikte olduklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jülide, tüm ailenin önünde bu durumu ortaya çıkarmıştı. Ferhat ile Jülide'nin yaptırdığı DNA sonucu da bunu doğrulamıştı.
Ferhat ise hamile olan Aslı'dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı'ya açıklamak ister. Fakat işler Ferhat'ın istediği gibi gitmez. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, bu gerçeği daha fazla Aslı'dan saklayamayacağını anlar. Aslı ile Ferhat'ın yüzleşmesi, Ferhat'ın sırrını ortaya çıkarır.
Siyah Beyaz Aşk 26. Bölümde Siyah Beyaz Aşk 26. bölümde Abidin, köstebeğin kim olduğunu öğrenir. Ama Ferhat'a köstebeğin Gülsüm olduğunu söyleyemez ve kendi ismini verir. Yiğit ise Necdet'in ölümünü araştırmaktadır. Fakat boğazına dayanan bıçak ile ölümle burun buruna gelir. Ve Namık Emirhan'ın ismi bir kere daha ortaya çıkar.
Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde ise Ferhat, Vildan'ı eve geri getirmek için gittiği otelde kendisine mektup bıraktığını öğrenmiştir. Mektupta yazılanları Aslı'nın görmesini istemediği için eve doğru yol alır. Fakat Aslı mektubu çoktan okumuştur.
Aslı ve Ferhat, doğacak çocuklarını düşünerek yeni bir hayata başlamak ister. Fakat geçmişte yaşananlar, onların peşini bırakmayacaktır. Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.
Aslı her şeyi öğrendi mi? #Bizimİçin #SiyahBeyazAşk #AsFer pic.twitter.com/9U5JZjgQbk— Siyah Beyaz Aşk (@SBAdizi) 16 Nisan 2018
Eve geri dönen Cüneyt, Özge’yi kullanarak evde kalmayı amaçlar. Ancak Ferhat’ın bu konuda başka bir çözüm yolu olacaktır. Ferhat bir yandan da Cüneyt’e yardım eden köstebeğin peşindedir. Ferhat’ın bu yolda ulaşacağı kişi, onu şoke edecektir.
Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırtacaktır. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdir.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM İZLE
Yiğit, Necdet cinayetinin arkasındaki sırrı çözmeye yaklaştıkça, önüne yeni engeller çıkar. Giderek Namık Emirhan ismine yaklaşan Yiğit hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.
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