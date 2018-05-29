Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü: Namık Emirhan öldü, herşey bitti!

Siyah Beyaz Aşk 32. son bölümü ile dün akşam final yaptı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk final bölümü mutlu son ile bitti. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı son dakikada Jülide'nin kilitlediği mutfaktan kurtarır. İkilinin düğünü yapılırken Namık'tan beklenmedik hamle gelir. Namık, kendi ile birlikte Yeter'i yakmak istemektedir. Fakat Yiğit'in takibi sonrasında Ferhat, Yeter'i kurtarmayı başarır. Ama Namık alevlerin içinde kalır ve can verir. Siyah Beyaz Aşk final bölümünde Aslı ile Ferhat'ın çocuğu Mert Barış Aslan dünyaya gelir. Ve aile Namık'ın ölümü sonrasında mutluluğa kavuşmuş olur. Siyah Beyaz Aşk final bölümü izleme bağlantısı ve özeti haberimizde.

SİYAH BEYAZ AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk 32. Bölümde Aslı ile Ferhat’ın düğünü yapılıyor; Namık Emirhan beklenmedik bir hamlede bulunuyor!

Aslı’dan intikam almak için onu ölüme terk eden Jülide, Namık Emirhan’dan kaçmayı başaramaz. Ferhat, Cüneyt’in tutuklanmasına vesile olduktan sonra Aslı’yı kurtarmak için yaşadığı eve gider. Aslı ve bebeğinin yaşam tehlikesi devam ederken Ferhat, yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Aslı’ya karşı büyük bir haksızlık yaptığını düşünen Ferhat, yeni bir başlangıç yapmanın hayalini kurar.