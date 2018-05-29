Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü: Namık Emirhan öldü, herşey bitti!

Siyah Beyaz Aşk 32. son bölümü ile dün akşam final yaptı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Siyah Beyaz Aşk final bölümü mutlu son ile bitti. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Ferhat, Aslı'yı son dakikada Jülide'nin kilitlediği mutfaktan kurtarır. İkilinin düğünü yapılırken Namık'tan beklenmedik hamle gelir. Namık, kendi ile birlikte Yeter'i yakmak istemektedir. Fakat Yiğit'in takibi sonrasında Ferhat, Yeter'i kurtarmayı başarır. Ama Namık alevlerin içinde kalır ve can verir. Siyah Beyaz Aşk final bölümünde Aslı ile Ferhat'ın çocuğu Mert Barış Aslan dünyaya gelir. Ve aile Namık'ın ölümü sonrasında mutluluğa kavuşmuş olur. Siyah Beyaz Aşk final bölümü izleme bağlantısı ve özeti haberimizde.
Siyah Beyaz Aşk 32. Bölümde Aslı ile Ferhat’ın düğünü yapılıyor; Namık Emirhan beklenmedik bir hamlede bulunuyor!
Aslı’dan intikam almak için onu ölüme terk eden Jülide, Namık Emirhan’dan kaçmayı başaramaz. Ferhat, Cüneyt’in tutuklanmasına vesile olduktan sonra Aslı’yı kurtarmak için yaşadığı eve gider. Aslı ve bebeğinin yaşam tehlikesi devam ederken Ferhat, yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Aslı’ya karşı büyük bir haksızlık yaptığını düşünen Ferhat, yeni bir başlangıç yapmanın hayalini kurar.
SİYAH BEYAZ AŞK FİNAL BÖLÜMÜ İZLE
Aslı ve bebeği, verdikleri yaşam savaşını kazanmayı başarırlar. Ferhat, Aslı ile geçmişlerindeki eksiklikleri kapatmanın planlarını yapar. Aslı’ya hazırladığı akşam yemeğinde sürpriz bir evlenme teklifi yapar. Aslı, Ferhat ile atlattıkları tüm engellerden sonra artık mutlu bir hayata sahip olmak istemektedir. Ferhat’ın teklifini kabul eder ve tüm sevdiklerinin eşlik ettiği düğün merasimi gerçekleşir.
Hastalığı giderek ilerleyen Yeter’in ise son bir planı vardır. Artık kendisinden vazgeçen Yeter, oğullarının kendisini kabul etmesi için mücadele etmeye karar vermiştir. Namık Emirhan’ın hayatlarından tamamen çıkmasını isteyen Yeter, oğullarıyla ortak bir plan yapar. Namık Emirhan ise bambaşka bir tuzak planlamıştır. Kimsenin beklemediği bu olay, Namık Emirhan’ın sonu olur.
#SiyahBeyazAşk'ta mutlu son... ❤️ pic.twitter.com/9Hmf17nC90— Kanal D (@KanalD) 28 Mayıs 2018
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