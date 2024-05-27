Yeşim Ceren Bozoğlu Yalan dizisiyle ekrana dönüyor! Afişte görenler şaştı kaldı: Ne güzel zayıfladı

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar gibi isimlerin rol aldığı Yalan dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle gündem oldu.

Yalan dizisinde Hülya Yılmaz karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, fit görüntüsü ile çok konuşuluyor. Mide ameliyatı olduktan sonra 110 kilodan 50 kiloya düşerek 60 kilo vermeyi başaran oyuncu kilosunu korumak için düzenli besleniyor ve sporu da ihmal etmiyor.

Yeşim Ceren'i görenler "İnanılmaz zayıfladı", "Ne güzel zayıfladı", "Bambaşka biri oldu" dedi.



Canlandırdığı Hülya Yılmaz karakteri ile ilgili de açıklama yapan Bozoğlu “Beni takip eden izleyicilerim bilir, ben işime çok aşığım. Uzun zamandır bu kadar heyecanlandığım bir karakter olmamıştı. Senaryolarda değişim geçiren sürprizli karakterler çok çıkmıyor insanın karşısına, bu, oyuncu da başka bir istek uyandırıyor. Setin ilk günü elim ayağıma dolandı. Umarım başarabilmişizdir. Artık takdir seyircimizin “dedi.





