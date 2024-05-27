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Ekonomist Korhan Berzeg 345 gün sonra defnedildi

27.05.2024 15:08
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Kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan 325 kilometrekarelik alanda 9 kez taranarak bulunan ekonomist Korhan Berzeg'in kafatası ve kemikleri tabutla mezara koyuldu.

Ekonomist Korhan Berzeg 345 gün sonra defnedildi

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte her yıl olduğu gibi memleketi olan Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi. Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

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Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış kağıt paraların yanı sıra 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Jandarma tarafından el koyulan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

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BERZEG İÇİN MAHALLE CAMİSİNDEN SELA VERİLDİ

Toplanan kemik parçaları da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Adli Tıp Kurumunda, Berzeg'in kemik parçalarında yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemedi. Korhan Berzeg'in geçen hafta jandarma tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Gönen Jandarma Komutanlığı'na getirilen kemikleri, bu sabah ailesi, cenaze aracıyla gelip aldı. Tabuta koyulan kemikler, Armutlu Mahallesi'ndeki camiye getirilirken, Berzeg için sela verildi, öğlen namazı sonrası namaz kılındı. Cenazeye Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel Berzeg'in yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı.

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KEMİKLERİ, BABASININ MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Berzeg ailesinin taziyeleri kabul etmesinden sonra Korhan Berzeg'in kemikleri, Iğdır'da subay olarak görev yaparken trafik kazasında ölünce toprağa verilen babası Muhsin Berzeg'in mezarlığın üzerinden yol geçince, açılan mezarından alınan kemiklerinin defnedildiği, Armutlu Mahallesi'ndeki kabrinin yanındaki mezara ailenin talebi üzerine tabutla toprağa verildi. Bu arada ölüm nedeni belirlenemeyen Korhan Berzeg hakkındaki soruşturmanın süreceği öğrenildi. Bölgedeki incelemelerini sürdürecek olan jandarmanın, tüm ihbarları değerlendirileceği de açıklandı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomist Korhan Berzeg
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