Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? Siyah Kalp 7. yeni bölüm ne zaman? 24 Ekim Perşembe Show TV yayın akışı

Siyah Kalp bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün ülkemizde yaşanan hain terör saldırısının ardından diziler ekrana getirilmedi. Bu akşam ise dizilerin olup olmadığı yine merak konusu oldu. İşte 24 Ekim Perşembe Show TV yayın akışı...
Siyah Kalp dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranda yer almayacak. Dizinin aynı saatinde tekrar bölümü ekrana getirilecek.
Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini görenNuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır.
Sevilay ve Cihan’ın evlendiğini gören Nuh ve Melek bir kez daha hayal kırıklığına uğrar. Bu durum onlara birbirlerinden başka kimseleri olmadığını yeniden hatırlatır. Cihan kendini Melek’e açıklamaya fırsat ararken Sevilay, Hikmet tarafından tehdit edilir. Nuh her ne kadar Sevilay’ı anlamaya çalışsa da, duyacakları ona acı verecektir. Samet ikizleri konaktan uzak tutmaya kararlıdır. İyice köşeye sıkışan Sumru bu durumu engellemeye çalışır.
Çünkü Şansalanlar’la karşı karşıya gelecek olan Melek ve Nuh her an Sumru’nun sırrını açık edebilirler. Sumru her ne kadar bunu önlemeye çalışsa da engel olamayacağı durumlar hem onu hem de Melek ile Nuh’u çıkmaza sokacaktır.
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp-tekrar
22:45 Deha-tekrar