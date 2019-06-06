'Siyah poşetlerdeki' büyük tehlike!

Prof. Dr. Hamdi Temel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plastik poşet kullanımını azaltmak için hayata geçirilen projenin çok yerinde ve isabetli bir adım olduğunu söyledi.

Plastik poşetlerin çevreye ve insana verdiği zararın çok büyük olduğuna dikkati çeken Temel, "Bakanımızın son açıklamasına göre naylon poşetlerin kullanımının yüzde 70 azaldığını gördük. Bu Avrupa'da yıllardır uygulanmakta olan projeydi. Naylon poşetlerin verdiği zararın azaltılması çok önemli. Biz bunun önlemini almasaydık çevremiz kirlenecekti. Naylon poşetlerin çözülmesi ayrı bir dert çözülmemesi ayrı bir dert. Çözüldüğü zaman toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişiyor." diye konuştu.

Plastik poşetlerin küresel ısınmayı da tetiklediğini aktaran Temel, "Poşetlerin çözüldüğü yerde yetişen bitkiler, meyveler ve sebzeler etkileniyor. Bunları yiyen bizleriz, sonra o kimyasal maddeler bize zarar veriyor.

Çözülmediği zaman bunları hayvanlar yiyor ve ölümlerine neden oluyor. Yakılarak yok edilmek isteniyor bu sefer küresel ısınmaya etki ediyor. Atmosfere zarar veriyor." ifadelerini kullandı.