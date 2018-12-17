TREND

Siz de bu tuzağa düşmeyin! Cep telefonu sipariş etti kutuyu açınca şoke oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli Kerim Aydın (56), televizyon izlerken gördüğü cep telefonu reklamı üzerine, sipariş verdi. Kargo şubesine gelen kutudan cinsel ürün çıktığını belirten Aydın, "Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" dedi.

Siz de bu tuzağa düşmeyin! Cep telefonu sipariş etti kutuyu açınca şoke oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan emekli Kerim Aydın (56), televizyon izlerken gördüğü cep telefonu reklamı üzerine, sipariş verdi. Kargo şubesine gelen kutudan cinsel ürün çıktığını belirten Aydın, "Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" dedi.

"HEM DOLANDIRIYORLAR HEM DE KENDİLERİNCE ESPRİ YAPIYORLAR"

Turgutlu'da yaşamını sürdüren Kerim Aydın, kahvede otururken, televizyonda izlediği reklam üzerine cep telefonu siparişi verdi. Aydın, 3 gün sonra gönderilen mesajla ürünün kargo şubesine ulaştırıldığını öğrendi. Siparişini almak için şubeye giden Aydın, 198 lira yatırdı. Cep telefonu beklediği kutuyu açan Aydın, içinde cinsel ürünler olduğunu gördü. Turgutlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvuran Aydın, "Giden paradan çok, kutunun içinden çıkan sprey ve kremler moralimi bozdu. Karı- koca 1500 lira emekli maaşıyla geçiniyoruz. Hem dolandırıyorlar hem de kendilerince espri yapıyorlar" diye konuştu.

cinsell

Başkalarının da dolandırılmaması için şikayetçi olduğunu belirten Kerim Aydın, kutudan çıkanları gösterirken, sitede yazan telefonu aradığında da yüzüne kapattıklarını söyledi.


PARTNER'Bi' Bakıp Geçerim' Diye Başlayıp Gözleriniz Kanayana Kadar İzleyeceğiniz 18 Görüntü'Bi' Bakıp Geçerim' Diye Başlayıp Gözleriniz Kanayana Kadar İzleyeceğiniz 18 Görüntü
Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?
Rüyada zeytin görmek ne anlama geliyor?Rüyada zeytin görmek ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu Kerim Aydın cep telefonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Mantar için hayati uyarı: Tüketmeyin

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Haydar Sırça kayıp iki kadının katil zanlısı olarak tutuklandı

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

Çağatay Ulusoy ile Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahneleri olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Altın Kelebek Ödülleri'nde Kadın dizisinin küçük yıldızı Kübra Süzgün'ün duygusal anları!

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada ayakkabı görmek ne demek? Rüyada ayakkabı görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada ayakkabı görmek ne anlama gelir?

Rüyada zeytin görmek ne demek? Rüyada zeytin görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada zeytin görmek ne anlama geliyor?

Sokak kedileri için ısı yalıtımlı ev projesi kalplere dokundu

Sokak kedilerine sıcak bir yuva!

Adana'da gerçek bir talih kuşu! Pislediği biletler kapış kapış gidiyor

Resmen talih kuşu! Pislediği biletler kapış kapış gidiyor...

İşlediğiniz en büyük günah nedir? Birbirinden ilginç yanıtlar

İşlediğiniz en büyük günah nedir? Birbirinden ilginç yanıtlar

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

Beyaz canlı yayında açıkladı! 'Acun'la anlaşmam gereği...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.