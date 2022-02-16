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Siz de o hataları yapıyor olabilirsiniz! Sebzeleri haşlarken o yöntemi kullanıyorsanız...

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorsanız sebzeleri nasıl pişirdiğiniz oldukça önemli bir konu. Sebzeleri haşlarken fazla su eklemek, uzun süre haşlamak ve sık karıştırmak; en çok yapılan hataların başında geliyor. Bunlara dikkat edilmediğinde sebzeler besin değerlerini, formlarını ve lezzetlerini kaybediyor. Peki, sebzeleri haşlarken en yaygın yapılan hatalar neler?

Siz de o hataları yapıyor olabilirsiniz! Sebzeleri haşlarken o yöntemi kullanıyorsanız...

Renk renk sebzeler, hem tek başına hem yemeklerin içinde adeta görsel bir şölen yaratıyor. Ancak birçok kişi, sebze haşlamanın püf noktalarını bilmiyor ve sık yapılan hatalara düşüyor. Sebzelerin besin değerini kaybetmeden en lezzetli şekilde nasıl haşlanacağını sizler için açıklığa kavuşturduk. Haydi, sebzeleri haşlarken yapmamanız gereken hataları inceleyelim.

TENCEREYE ÇOK SU EKLEMEK

Sebzelerinizi haşlarken tencereye ne kadar su ekleyeceğiniz çok önemli. Gereğinden fazla su eklemek, sebzelerin formlarını bozar ve lezzetlerini etkiler. Tencerenin ağzına kadar su doldurmak yerine sebzelerin bitimine kadar eklemek yeterli olur.

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATMAK

Tencerenin kapağını kapattığınızda sebzelerin daha hızlı pişmesini sağladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu doğru bir yöntem değil. Kapağı kapalı tencerenin içinde oluşan fazla ısı ve su buharı, sebzelerin yumuşayıp renk ve formlarının bozulmasına neden olur.

HAŞLAMA ESNASINDA TUZ EKLEMEK

Tuzu ne zaman ekleyeceğiniz de önemli etkenler arasında yer alıyor. En doğru zamanlama, sebzeleri tencereye koymadan önce haşlama suyuna eklemek. Sebzeler pişerken ya da piştikten sonra tuz eklemek, vitaminlerinin kaybolmasına neden olur.

ÇOK UZUN SÜRE HAŞLAMAK

Uzun süre haşlanmış yumuşacık sebzeleri çok seviyor olabilirsiniz. Ancak sebzeleri çok uzun süre haşlamak, en sık yapılan hataların başında geliyor. Çünkü bu durum, besin değerlerinin kaybolmasına neden oluyor. Örneğin; brokolileri 2-3 dakika, yeşil sebzeleri 5 dakika, patates ve havuç gibi sebzeleri ise 10 dakika haşlamanız yeterli.

BEYAZ RENKLİ SEBZELERİN SU YÜZEYİNE ÇIKMASI

En çok yapılan hataların başında karnabahar ve kereviz gibi beyaz renkli sebzelerin suyun üzerine çıkması geliyor. Bu hata, renklerinin değişmesine yol açar. Bunu engellemek için bu sebzelerin suyun içinde kalmalarına özen göstermelisiniz.

SIK SIK KARIŞTIRMAK

Sebzeler haşlanırken sık sık karıştırıldığında fazla yumuşayıp dağılır. Sebzelerin şekillerinin bozulmasını engellemek ve diri kalmalarını sağlamak için fazla karıştırmaktan kaçının.

https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/paslanmaz-celik-tencerede-brokoli-3722584/

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