YEMEK

Sizi mutfağın yıldızı yapacak saklı kalmış yemek ipuçları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 29.07.2019 05:20 | Son Güncelleme

Makarna kaynatırken tuz yerine limon sıkın. Böylelikle makarnaların birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. Bu yöntem tuzdan çok daha etkilidir aynı zamanda sodyum alımınız da azalmış olur.

Sizi mutfağın yıldızı yapacak saklı kalmış yemek ipuçları

Bifteklerinizi kahve ile harmanlayın

Bifteklerinize zengin aroma katmak istiyorsanız öğütülmüş kahveden yararlanın. Kırmızı biber, biber tozu, kimyon, tuz, karabiber ve bir miktar kahve tozu ile marine ettiğiniz etleriniz inanılmaz bir lezzete sahip olacaktır. Bir tutam şeker eklemeyi de unutmayın...

biftek

Lezzetli omletin anahtarı krem peynirde

Kahvaltı için omlet hazırlama fikriniz varsa bunun için muhakkak krem peynir yöntemini deneyin. Çırptığınız yumurtaların içine bir yemek kaşığı krem peyniri ilave edin ve çırpmaya devam edin. İki malzeme iyi bir şekilde karıştırdığınızda tereyağında pişirin. Enfes bir tat oluyor, bizden söylemesi.

omlet

Makarna sosuna ekşi krema ekleyin

Sosunuza zengin bir lezzet vermek için 2 bardaklık sosun içine 1/4 su bardağı ekşi krema ilave edin. Ekşi krema sosla karışana kadar kısık ateşte pişirin ancak kaynamasına izin vermeyin.

makarna


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