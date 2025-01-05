YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sizi uzakdoğu mutfağına aşık edecek 12 tarif

Sizi uzakdoğu mutfağına aşık edecek 12 tarif

29.12.2024 21:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vegan beslenmeyi benimseyenler için de harika seçeneklerin olduğu Uzakdoğu mutfağı, baharatların, sebzelerin ve eşsiz sosların ahengiyle adeta bir lezzet şöleni sunuyor! Eğer siz de mutfağınızda küçük bir Asya esintisi yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte kolayca hazırlayabileceğiniz ve sofralarınıza Asya esintisi katacak 12 vegan tarif!

Sizi uzakdoğu mutfağına aşık edecek 12 tarif

1. Sebzeli Spring Rolls (Taze Bahar Ruloları)

2

Malzemeler:

  • 8 adet pirinç yufkası
  • 1 adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 1 adet salatalık (jülyen doğranmış)
  • 1 adet kırmızı biber (jülyen doğranmış)
  • 1 avuç taze nane yaprağı
  • 1 avuç taze kişniş yaprağı
  • 50 gram pirinç şehriyesi (isteğe bağlı)
  • Soya sosu veya tatlı Chili sosu (servis için)

Hazırlanışı:

  • Pirinç şehriyesini paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın ve süzün.
  • Pirinç yufkasını geniş bir kase ılık suda birkaç saniye bekleterek yumuşatın.
  • Yumuşayan yufkayı temiz bir mutfak tezgahına serin.
  • Ortasına havuç, salatalık, kırmızı biber, nane, kişniş ve isteğe bağlı olarak pirinç şehriyesi yerleştirin.
  • Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın.
  • Tüm malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  • Spring roll'ları soya sosu veya tatlı Chili sosu ile servis edin.

2. Sebzeli Tempura

3

Malzemeler:

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)
  • 1 adet havuç (ince dilimlenmiş)
  • 1 adet patlıcan (ince dilimlenmiş)
  • 8-10 adet yeşil fasulye
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı buzlu su
  • 1 adet yumurta (isteğe bağlı)
  • Kızartma yağı
  • Soya sosu (servis için)

Hazırlanışı:

  • Sebzeleri hazırlayın ve bir kenara koyun.
  • Unu bir kaseye alın. Ayrı bir kapta yumurta ve buzlu suyu çırpın, ardından unu ekleyerek hafifçe karıştırın. Hamurun pütürlü kalması tempura için idealdir.
  • Kızartma yağını derin bir tavada 180°C'ye ısıtın.
  • Sebzeleri hamura batırın ve fazla hamurun akmasını sağlayın.
  • Sebzeleri sıcak yağa atın ve altın rengini alana kadar kızartın.
  • Kızaran sebzeleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
  • Tempura'yı soya sosu ile sıcak servis edin.

3. Miso Çorbası

4

Malzemeler:

  • 4 su bardağı sebze suyu
  • 2 yemek kaşığı beyaz miso ezmesi
  • 100 gram tofu (küçük küpler halinde kesilmiş)
  • 1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan
  • 1/2 su bardağı deniz yosunu (kurutulmuş ya da wakame)

Hazırlanışı:

  • Sebze suyunu bir tencerede kaynatın.
  • Wakame ya da kurutulmuş yosunu ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
  • Tofuları ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirin.
  • Miso ezmesini bir kaseye alın, üzerine bir kepçe sıcak çorba suyundan ekleyerek karıştırın ve çorbaya ilave edin. Miso'nun kaynamaması için ateşi kısın.
  • Yeşil soğanları ekleyin ve çorbayı ocaktan alın.
  • Sıcak olarak servis yapın.

4. Edamame

5

Malzemeler:

  • 500 gram edamame
  • 1 yemek kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı:

  • Büyük bir tencereye su doldurun ve kaynatın.
  • Kaynayan suya edamame'leri ekleyin ve 3-5 dakika haşlayın.
  • Edamame'leri süzün ve üzerine deniz tuzu serpin.
  • Sıcak veya ılık olarak servis edin.

5. Vegan Sushi

6

Malzemeler:

  • 1 su bardağı sushi pirinci
  • 2 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi
  • 4 nori yaprağı ya da pirinç yufkası
  • Avokado, salatalık, havuç (ince dilimlenmiş)
  • Soya sosu (servis için)

Hazırlanışı:

  • Sushi pirincini suyla iyice durulayıp haşlayın, ardından sirkeyle karıştırarak soğumaya bırakın.
  • Pirinç yufkası ya da nori yaprağını bambu bir sushi matına serin ve üzerine ince bir katman pirinç yayın.
  • Pirincin üzerine dilimlenmiş avokado, salatalık ve havuç koyarak sıkıca sarın.
  • Ruloları keskin bir bıçakla dilimleyip servis tabağına alın ve yanında soya sosuyla servis edin.

6. Gyoza (Sebzeli Mantı)

7

Malzemeler:

Hamur için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı su

İç harcı için:

  • 1 su bardağı kıyılmış mantar
  • 1 su bardağı kıyılmış beyaz lahana
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Yarım adet rendelenmiş kuru soğan
  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Hazırlanışı:

  • Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurtayı ekleyin.
  • Yavaş yavaş suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
  • Üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  • İç harcı için zeytinyağını bir tavada ısıtın ve rendelenmiş soğanı ekleyip hafifçe soteleyin.
  • Kıyılmış mantar ve lahanayı ekleyin, yumuşayana kadar pişirip tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Dinlenen hamuru hafif unlanmış bir zeminde ince açtıktan sonra su bardağı veya yuvarlak bir kalıpla daireler kesin.
  • Her dairenin ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyup kenarlarını suyla hafifçe ıslatıp yarım ay şeklinde kapatın. Ardından kenarlarını sıkıca bastırarak yapıştırın ve isteğe bağlı olarak kıvırarak şekil verin.
  • Pişirme aşaması için bir tavada az miktarda sıvı yağı ısıtın. Gyozaları tavaya dizip altın rengi alana kadar kızartın.
  • Üzerine yaklaşık yarım su bardağı su ekleyip tavanın kapağını kapatın. Suyun buharında gyozalar yumuşayana kadar pişirin. Su tamamen buharlaştığında kapağı açıp 1-2 dakika daha pişirin.
  • Sıcak gyozaları dilediğiniz sosla birlikte servis edin.

7. Tofu Teriyaki

8

Malzemeler:

  • 200 g tofu (dilimlenmiş)
  • 3 yemek kaşığı teriyaki sosu
  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 1 yemek kaşığı susam tohumu

Hazırlanışı:

  • Tofunun suyunu iyice aldıktan sonra dikdörtgen şeklinde dilimleyin ve teriyaki sosuyla 15 dakika marine edin.
  • Tavada susam yağı ile tofuları her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.
  • Üzerine susam tohumu serpip sıcak servis edin.

8. Kimchi

9

Malzemeler:

  • 1 küçük lahana ya da Çin marulu (doğranmış)
  • 1 havuç (rendelenmiş)
  • 3 yemek kaşığı gochugaru
  • 2 yemek kaşığı zencefil (rendelenmiş)
  • 1 yemek kaşığı sarımsak (ezilmiş)

Hazırlanışı:

  • Doğranmış lahana/Çin marulu ve havucu tuzla ovup 1 saat bekletin, ardından suyunu süzün.
  • Lahana/Çin marulu ve havucu diğer malzemelerle karıştırıp cam kavanoza koyarak 2-3 gün fermente edin.
  • Fermentasyon tamamlanınca buzdolabında saklayarak tüketebilirsiniz.

9. Sebzeli Kızarmış Pilav

10

Malzemeler:

  • 2 su bardağı haşlanmış pirinç
  • 1 havuç (küçük küpler halinde doğranmış)
  • 1/2 su bardağı brokoli
  • 1/2 su bardağı bezelye
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı zencefil (rendelenmiş)

Hazırlanışı:

  • Havuç, bezelye ve kırmızı biberi hazırlayın.
  • Geniş bir tavada yağı ısıtın. Sarımsağı ekleyip hafifçe soteleyin. Sonra havuç, brokoli ve kırmızı biberi ekleyip yumuşayana kadar pişirip bezelyeyi ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
  • Soğutulmuş pirinci ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırarak ısıtıp soya sosunu ekleyin ve karıştırın. Ardından yeşil soğanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  • Sıcak olarak servis edin.

10. Sebzeli Dumpling

11

Malzemeler:

Hamur için:

  • 250 gram un
  • Yarım su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)
  • Yarım kabak (rendelenmiş)
  • 3-4 adet mantar (ince doğranmış)
  • 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1-2 yaprak lahana (ince kıyılmış)
  • 1 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı susam yağı
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Unu geniş bir kaba alın ve tuzu ekleyin. Sıcak suyu yavaşça ekleyerek karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun ve hamuru streç filmle sarıp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  • İç harcı için tüm sebzeleri hazırlayın ve bir kaba alın. Soya sosu ve susam yağını ekleyerek karıştırıp tuz ve karabiber ile tatlandırın.
  • Dinlenen hamuru unlanmış bir zeminde ince açıp çay bardağı veya yuvarlak bir kalıpla hamurdan daireler kesin.
  • Her dairenin ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyduktan sonra kenarlarını suyla hafifçe ıslatıp yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını sıkıca bastırarak yapıştırın.
  • Pişirmek için buhar tenceresinde suyu kaynatın. Dumplingleri yağlı kağıt serili buhar tenceresine yerleştirip yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
  • Pişen Dumplingleri sıcak olarak yanında soya sosu veya acı sos ile servis edin.

11. Kızarmış Tofu ve Sebzeli Stir-Fry

12

Malzemeler:

  • 200 g tofu (küp doğranmış)
  • 1 kabak (doğranmış)
  • 1 havuç (ince dilimlenmiş)
  • 1/2 kırmızı biber (doğranmış)
  • 100 g brokoli
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı zencefil (rendelenmiş)
  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • Yeşil soğan
  • Susam

Hazırlanışı:

  • Tofuları susam yağında altın rengi olana kadar kızartın ve bir kenara alın.
  • Aynı tavada sebzeleri 4-5 dakika soteleyin.
  • Kızarmış tofuları tavaya geri ekleyin.
  • Zencefil ve soya sosunu ekleyip karışımı 2-3 dakika daha pişirin.
  • Üzerine susam taneleri ve ince doğranmış yeşil soğan serperek sıcak olarak servis edin.

12. Vegan Tom Yum Çorbası

13

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ
  • 1 1/2 yemek kaşığı tom yum ezmesi
  • 1-2 yeşil soğan
  • 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü
  • 2 adet küçük domates (küpler halinde doğranmış)
  • 2 su bardağı sebze suyu
  • 3 shiitake mantarı
  • 2-3 adet yu choy
  • 4-5 adet kabarık tofu
  • 1 avuç kurutulmuş şehriye
  • Taze limon dilimi

Hazırlanışı:

  • Küçük bir tencerede yağı kızdırın ve tom yum ezmesini yağla özdeşleşene kadar kızartın.
  • Yeşil soğanların beyaz kısımlarını ekleyip karıştırarak yaklaşık 30 saniye pişirin.
  • Hindistan cevizi sütünü ekleyin ve karıştırın.
  • Domates dilimlerini, sebze suyunu, mantarları ve yu choy'un daha kalın parçalarını ekleyin. Suyu kaynatın, sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.
  • Kabarık tofuyu ve şehriyeleri ekleyin.
  • Erişteleriniz neredeyse tamamen pişince yu choy ve yeşil soğan tepelerinin kalanını ekleyin.
  • Servisten hemen önce üzerine limon suyu sıkın!
Anahtar Kelimeler:
Asya tarif Fakir ile lezzetli tarifler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.