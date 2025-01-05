Sizi uzakdoğu mutfağına aşık edecek 12 tarif

Vegan beslenmeyi benimseyenler için de harika seçeneklerin olduğu Uzakdoğu mutfağı, baharatların, sebzelerin ve eşsiz sosların ahengiyle adeta bir lezzet şöleni sunuyor! Eğer siz de mutfağınızda küçük bir Asya esintisi yaratmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! İşte kolayca hazırlayabileceğiniz ve sofralarınıza Asya esintisi katacak 12 vegan tarif!
Pirinç şehriyesini paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın ve süzün.
Pirinç yufkasını geniş bir kase ılık suda birkaç saniye bekleterek yumuşatın.
Yumuşayan yufkayı temiz bir mutfak tezgahına serin.
Ortasına havuç, salatalık, kırmızı biber, nane, kişniş ve isteğe bağlı olarak pirinç şehriyesi yerleştirin.
Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayarak sıkıca rulo şeklinde sarın.
Tüm malzemeler bitene kadar işlemi tekrarlayın.
Spring roll'ları soya sosu veya tatlı Chili sosu ile servis edin.
2. Sebzeli Tempura
Malzemeler:
1 adet kabak (ince dilimlenmiş)
1 adet havuç (ince dilimlenmiş)
1 adet patlıcan (ince dilimlenmiş)
8-10 adet yeşil fasulye
1 su bardağı un
1 su bardağı buzlu su
1 adet yumurta (isteğe bağlı)
Kızartma yağı
Soya sosu (servis için)
Hazırlanışı:
Sebzeleri hazırlayın ve bir kenara koyun.
Unu bir kaseye alın. Ayrı bir kapta yumurta ve buzlu suyu çırpın, ardından unu ekleyerek hafifçe karıştırın. Hamurun pütürlü kalması tempura için idealdir.
Kızartma yağını derin bir tavada 180°C'ye ısıtın.
Sebzeleri hamura batırın ve fazla hamurun akmasını sağlayın.
Sebzeleri sıcak yağa atın ve altın rengini alana kadar kızartın.
Kızaran sebzeleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Tempura'yı soya sosu ile sıcak servis edin.
3. Miso Çorbası
Malzemeler:
4 su bardağı sebze suyu
2 yemek kaşığı beyaz miso ezmesi
100 gram tofu (küçük küpler halinde kesilmiş)
1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan
1/2 su bardağı deniz yosunu (kurutulmuş ya da wakame)
Hazırlanışı:
Sebze suyunu bir tencerede kaynatın.
Wakame ya da kurutulmuş yosunu ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
Tofuları ekleyin ve 2-3 dakika daha pişirin.
Miso ezmesini bir kaseye alın, üzerine bir kepçe sıcak çorba suyundan ekleyerek karıştırın ve çorbaya ilave edin. Miso'nun kaynamaması için ateşi kısın.
Yeşil soğanları ekleyin ve çorbayı ocaktan alın.
Sıcak olarak servis yapın.
4. Edamame
Malzemeler:
500 gram edamame
1 yemek kaşığı deniz tuzu
Hazırlanışı:
Büyük bir tencereye su doldurun ve kaynatın.
Kaynayan suya edamame'leri ekleyin ve 3-5 dakika haşlayın.
Edamame'leri süzün ve üzerine deniz tuzu serpin.
Sıcak veya ılık olarak servis edin.
5. Vegan Sushi
Malzemeler:
1 su bardağı sushi pirinci
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı pirinç sirkesi
4 nori yaprağı ya da pirinç yufkası
Avokado, salatalık, havuç (ince dilimlenmiş)
Soya sosu (servis için)
Hazırlanışı:
Sushi pirincini suyla iyice durulayıp haşlayın, ardından sirkeyle karıştırarak soğumaya bırakın.
Pirinç yufkası ya da nori yaprağını bambu bir sushi matına serin ve üzerine ince bir katman pirinç yayın.
Pirincin üzerine dilimlenmiş avokado, salatalık ve havuç koyarak sıkıca sarın.
Ruloları keskin bir bıçakla dilimleyip servis tabağına alın ve yanında soya sosuyla servis edin.
6. Gyoza (Sebzeli Mantı)
Malzemeler:
Hamur için:
2,5 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım su bardağı su
İç harcı için:
1 su bardağı kıyılmış mantar
1 su bardağı kıyılmış beyaz lahana
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım adet rendelenmiş kuru soğan
Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)
Hazırlanışı:
Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurtayı ekleyin.
Yavaş yavaş suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Üzerini nemli bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
İç harcı için zeytinyağını bir tavada ısıtın ve rendelenmiş soğanı ekleyip hafifçe soteleyin.
Kıyılmış mantar ve lahanayı ekleyin, yumuşayana kadar pişirip tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Dinlenen hamuru hafif unlanmış bir zeminde ince açtıktan sonra su bardağı veya yuvarlak bir kalıpla daireler kesin.
Her dairenin ortasına bir tatlı kaşığı iç harç koyup kenarlarını suyla hafifçe ıslatıp yarım ay şeklinde kapatın. Ardından kenarlarını sıkıca bastırarak yapıştırın ve isteğe bağlı olarak kıvırarak şekil verin.
Pişirme aşaması için bir tavada az miktarda sıvı yağı ısıtın. Gyozaları tavaya dizip altın rengi alana kadar kızartın.
Üzerine yaklaşık yarım su bardağı su ekleyip tavanın kapağını kapatın. Suyun buharında gyozalar yumuşayana kadar pişirin. Su tamamen buharlaştığında kapağı açıp 1-2 dakika daha pişirin.
Sıcak gyozaları dilediğiniz sosla birlikte servis edin.
7. Tofu Teriyaki
Malzemeler:
200 g tofu (dilimlenmiş)
3 yemek kaşığı teriyaki sosu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 yemek kaşığı susam tohumu
Hazırlanışı:
Tofunun suyunu iyice aldıktan sonra dikdörtgen şeklinde dilimleyin ve teriyaki sosuyla 15 dakika marine edin.
Tavada susam yağı ile tofuları her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.
Üzerine susam tohumu serpip sıcak servis edin.
8. Kimchi
Malzemeler:
1 küçük lahana ya da Çin marulu (doğranmış)
1 havuç (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı gochugaru
2 yemek kaşığı zencefil (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı sarımsak (ezilmiş)
Hazırlanışı:
Doğranmış lahana/Çin marulu ve havucu tuzla ovup 1 saat bekletin, ardından suyunu süzün.
Lahana/Çin marulu ve havucu diğer malzemelerle karıştırıp cam kavanoza koyarak 2-3 gün fermente edin.
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