Mynet Trend

Sizin de çevrenizde sosyopat bir cüce olabilir!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

Narsistler, psikopatlar ve sosyopatlar aynı değildir. Ancak bu çoğu insanın aradaki farkı kolayca çözemediği bir şeydir. Tüm bu kişilerin ortak özellikleri manipülatif ve zarar verici olmaları olsa da aralarında aslında küçük farklar vardır. Peki, sizin çevrenizde sosyopat, psikopat ve narsist insanlar var mı? Bu haberi okuduktan sonra o insanları kolayca seçebileceksiniz. İşte detaylar...

Narsistler, sosyopatlar ya da psikopatlar… Toplum içerisinde bu tip insanlara rastlanabiliyor. Hatta bazen en yakınımızdaki kişinin bir sosyopat olduğunu fark edebiliyoruz. Oldukça toksik olan bu kişiler, bilinçli ya da bilinçsizce karşısındaki kişiye zarar verebiliyor. Bilmeyenler için bu tip kişilerin özelliklerinden kısaca bahsedelim. Narsist olarak bilinen kişiler yüksek benlik duygusuna sahip. Kendilerini dünyanın merkezi olarak gören narsistler, ihtiyaçlarını diğer insanların ihtiyaçlarından önde görürler. Sosyopatlar ve psikopatlar ise birçok ortak noktaya sahip. Ancak psikopatlar, sosyopatların çok daha aşırı versiyonları. Psikopatlar kimseyi umursamazken, sosyopatlar birkaç yakın kişiyle sığ bağlar geliştirebiliyor. Sosyopatlar, antisosyal kişilik bozukluğundan muzdarip olan ve genel olarak psikopatlardan çok daha fazla tedirginlik gösteren insanlar. Ancak bu üç kişilik bozukluğunun hepsinin ortak yanları bulunuyor. Bu nedenle insanlar bunları birbirleriyle karıştırmaya meyilli. İşte hayatınızda bir narsist, psikopat ya da sosyopatın olduğunun 11 işareti…


PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
10 güzellik sırrı!10 güzellik sırrı!
5 fitness efsanesi!5 fitness efsanesi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyopat narsistlerin özellikleri narsist ne demek psikopat sosyapat cüce ilginç haberler

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu aksesuarların neyden yapıldığına inanamayacaksınız!

Bu takıların neyden yapıldığına inanamayacaksınız!

10 güzellik sırrı!

10 güzellik sırrı!

5 fitness efsanesi!

5 fitness efsanesi!

Renkli çoraplarıyla tanınıyordu çelik yelek giydi!

Renkli çoraplarıyla tanınıyordu çelik yelek giydi!

Baykuşların da kulakları olduğunu biliyor muydunuz?

Hiç bu kadar yakından görmediniz!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

Kağıt gibi incecik olan binanın ilginç hikayesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.