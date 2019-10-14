Sizin de çevrenizde sosyopat bir cüce olabilir!

Narsistler, sosyopatlar ya da psikopatlar… Toplum içerisinde bu tip insanlara rastlanabiliyor. Hatta bazen en yakınımızdaki kişinin bir sosyopat olduğunu fark edebiliyoruz. Oldukça toksik olan bu kişiler, bilinçli ya da bilinçsizce karşısındaki kişiye zarar verebiliyor. Bilmeyenler için bu tip kişilerin özelliklerinden kısaca bahsedelim. Narsist olarak bilinen kişiler yüksek benlik duygusuna sahip. Kendilerini dünyanın merkezi olarak gören narsistler, ihtiyaçlarını diğer insanların ihtiyaçlarından önde görürler. Sosyopatlar ve psikopatlar ise birçok ortak noktaya sahip. Ancak psikopatlar, sosyopatların çok daha aşırı versiyonları. Psikopatlar kimseyi umursamazken, sosyopatlar birkaç yakın kişiyle sığ bağlar geliştirebiliyor. Sosyopatlar, antisosyal kişilik bozukluğundan muzdarip olan ve genel olarak psikopatlardan çok daha fazla tedirginlik gösteren insanlar. Ancak bu üç kişilik bozukluğunun hepsinin ortak yanları bulunuyor. Bu nedenle insanlar bunları birbirleriyle karıştırmaya meyilli. İşte hayatınızda bir narsist, psikopat ya da sosyopatın olduğunun 11 işareti…



