'Sizin kilonuz kaça?' Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ali Palabıyık'a olay tepki!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, YDK üyeleri ve sarı-lacivertli kulüp üyeleri katıldı. Divan kurulu toplantısına yoğun bir katılım olurken, bir çok üye konuşmaları ayakta dinledi.

ALİ PALABIYIK VE KORAY GENÇERLER'E FLAŞ SÖZLER

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut, kürsüye gelerek Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ile VAR hakemi Koray Gençerler hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"KİLONUZ KAÇA?"

"Biz bir terör örgütünü devirdik." diyen Bulut, "Yeni bir örgüt kurdunuz da haberimiz mi yok? Onu da deviririz. Kimsiniz siz, kilonuz kaç kuruş ya? Koray Gençerler'miş, Ali Palabıyık'mış... Kilonuz kaça? Kimsiniz siz? Başkanım bugün farklı bir şey söyleyin, biz de arkanızdan gidelim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Bulut'un sözleri, bir süre boyunca ayakta alkışlandı.

