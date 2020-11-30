Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Sızır Şelalesi : Sivas'ın doğal güzelliği

Sızır Şelalesi : Sivas'ın doğal güzelliği

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 30.11.2020 15:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sızır Şelalesi : Sivas'ın doğal güzelliği

Sivas doğasıyla, kültürüyle, tarihi değerleriyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Anadolu'nun merkezi sayılabilecek bir noktada bulunan Sivas tarih boyunca geçiş noktasında bulunmasından dolayı bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Yüz ölçümü açısından Türkiye'nin 2. büyük şehri olan Sivas bu büyüklük sayesinde beraberinde bir çok doğal güzelliği de ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerden biri de Sivas'ın Gemerek ilçesi sınırlarında bulunan Sızır Şelalesi.

Yemyeşil bir vadinin içinde olan Sızır Şelalesi, Sivas'ta doğanın huzurunu yakalayabileceğiniz güzel yerlerden biri. Yakın illerde yaşayanların ve Sivaslıların haftasonları ailece gelip uzun vakit geçirdiği bir doğal alan burası. Ayrıca yılın her dönemi çok sayıda turiste de ev sahipliği yapıyor. Sivas'ın yüz ölçümünden dolayı Sivas merkeze uzak olsa da sabah erken saatlerinde hareket ettiğinizde buraya erken ulaşıp gününüzü Sızır civarlarında değerlendirebilirsiniz.

Sızır Şelalesi'nin diğer bir adı da Göksu Şelalesi. Göksu ismi şelaleyi oluşturan Göksu çayından geliyor ve bu çay yörede "Kırkgöz" denilen alandan çıkan kaynaklardan oluşuyor. Kızılırmak nehrinin kollarından biri olan Göksu çayının sularının bir kısmı Sızır Hidroelektrik Santraline giderken, bir kısmı yüksek kayalardan düşerek Sızır şelalesini oluşturuyor. Şelalenin bulunduğu alan 2. derece doğal sit alanı ilan edilmiş.

sivas çevresinde gezilecek yerler nere

Sızır Şelalesi'nin yaklaşık uzunluğu 20 metre. Şelalede 5 -6 koldan aşağıya doğru sular dökülüyor. Zaman zaman etraftaki tarlaları sulamak için şelalenin suyu kesiliyor. Kışın gittiğinizde ise donmuş bir şelale ile karşılaşabilirsiniz.

NOT: Şelalenin aktığı yerde hemen sağ tarafta kimsenin görmediği bir mağara var. Buraya 1-2 metre tırmandıktan sonra mağarada kireç taşlarının oluşturduğu yapıları görebilirsiniz.

SIZIR ŞELALESİ NEREDE

Sızır Şelalesi, Sivas'ın Gemerek ilçesi, Sızır kasabasına 1 km mesafede, Çat Ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunuyor. Sivas merkeze 135 km, Kayseri merkeze 103 km, Yozgat merkeze ise 142 km uzaklıkta yer alıyor.

SIZIR ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR

Şelale, Sivas ili sınırlarında olmasına rağmen Sivas merkeze uzak, Kayseri merkeze daha yakın konumda yer alıyor. Buraya Sivas ilinin merkezinden gitmek isteyenlerin Kayseri-Sivas karayolunu kullanması gerekiyor. Sivas-Kayseri yolu üzerinden Sızır kasabasına doğru sağ tarafa döndükten sonra yaklaşık 20 km sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Kayseri merkezden gelmek isterseniz Kayseri-Sivas yolu üzerinden yine Yeniçubuk tarafından döndükten 20 km sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Sızır Şelalesi'nin Google haritadaki konumu burada.

SIZIR'DA NE YAPILIR ?

Burada ne yapılır derseniz aşağıdaki aktiviteleri yapabilirsiniz. Tabi bu aktiviteler için hazırlıklı gitmenizde fayda var.

  • Yazın şelalenin serin sularında serinleyebilirsiniz.
  • Kışın giderseniz donmuş bir şelalenin tadını çıkarabilirsiniz.
  • Bölgede bulunan yürüyüş yollarında doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
  • Sızır’da Roma ve Bizans dönemlerinden kaldığı anlaşılan kalıntılar, ören yerlerinin yanı sıra pek çok mağara ve yaylaları ziyaret edebilirsiniz.
  • Şelalenin bulunduğu alanın üst tarafları oldukça yeşil olduğundan burada piknik yapabilirsiniz.
  • Tabiki şelale manzaralı bol bol fotoğraf çekinebilirsiniz.

sivas etrafında gezilecek yerler

SIZIR ŞELALESİ PİKNİK ALANI

Şelalenin bulunduğu alan yemyeşil olduğundan burada güzel bir piknik yapıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle bölgeyi ziyaret edenler piknik için şelalenin üst kısımlarını tercih ediyor. Yalnız burada şunu belirtmekte fayda var; şelalenin üst kısmına çıkan yol oldukça kaygan ve çamurlu olduğu için dikkatli olmanızda fayda var.

ŞELALE GİRİŞ ÜCRETİ

Sızır Şelalesi'nin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Burayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Yeme-içme konusunda hazırlıksız gelirseniz restaurant-kafe gibi bir işletme mevcut bilginiz olsun.

ŞELALE ZİYARET SAATLERİ

Burayı sabah saat 09:00 ile akşam saat 23:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Eğer şelalenin bulunduğu bölgede uzun vakit geçirecekseniz sabah erken saatlerde yola çıkmanızda fayda var.

Bugün size Sivas'ın güzeller güzeli Sızır şelalesinden el salladım. Sizin de bu güzelliği Sivas gezilecek yerler listenize dahil etmenizi tavsiye ediyorum. Başka güzelliklerde görüşmek dileğiyle...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Turistten çok defineci geliyor!Turistten çok defineci geliyor!
Bakın Vizontele kadrosunda kimler var?Bakın Vizontele kadrosunda kimler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Harry Potter Yönetmeni Chris Columbus'tan yıllar sonra şaşırtan itiraf geldi

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Atatürk Arboretumu nerede? Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu giriş ücreti 2020

Sonbaharın tüm renkleri burada!

İzole tatil korona virüs döneminde de yapılabilir!

Pandemi döneminde tatil hayal mi?

Thera Antik Kenti: Muğla'nın gizemli şehri

Turistten çok defineci geliyor!

Ürgüp nerede? Ürgüp’te gezilecek yerler nereleri? Ürgüp hangi ile bağlı? Ürgüp’ün nesi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

İşte MasterChef'in çekildiği Ürgüp'te görülmesi gereken yerler

Uzungöl nerede? Uzungöl’e nasıl gidilir? Uzungöl’de gezilecek yerler nereleri? İşte Uzungöl’de yapılacak aktiviteler

Pandemi stresini burada atıyorlar! Yeşilin her tonu var

Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor! Aşağı Dünya Obruğu nerede?

Görenler önce şaşkına dönüyor, sonra hayran kalıyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.