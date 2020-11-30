Sızır Şelalesi : Sivas'ın doğal güzelliği

Yemyeşil bir vadinin içinde olan Sızır Şelalesi, Sivas'ta doğanın huzurunu yakalayabileceğiniz güzel yerlerden biri. Yakın illerde yaşayanların ve Sivaslıların haftasonları ailece gelip uzun vakit geçirdiği bir doğal alan burası. Ayrıca yılın her dönemi çok sayıda turiste de ev sahipliği yapıyor. Sivas'ın yüz ölçümünden dolayı Sivas merkeze uzak olsa da sabah erken saatlerinde hareket ettiğinizde buraya erken ulaşıp gününüzü Sızır civarlarında değerlendirebilirsiniz.
Sızır Şelalesi'nin diğer bir adı da Göksu Şelalesi. Göksu ismi şelaleyi oluşturan Göksu çayından geliyor ve bu çay yörede "Kırkgöz" denilen alandan çıkan kaynaklardan oluşuyor. Kızılırmak nehrinin kollarından biri olan Göksu çayının sularının bir kısmı Sızır Hidroelektrik Santraline giderken, bir kısmı yüksek kayalardan düşerek Sızır şelalesini oluşturuyor. Şelalenin bulunduğu alan 2. derece doğal sit alanı ilan edilmiş.
Sızır Şelalesi'nin yaklaşık uzunluğu 20 metre. Şelalede 5 -6 koldan aşağıya doğru sular dökülüyor. Zaman zaman etraftaki tarlaları sulamak için şelalenin suyu kesiliyor. Kışın gittiğinizde ise donmuş bir şelale ile karşılaşabilirsiniz.
NOT: Şelalenin aktığı yerde hemen sağ tarafta kimsenin görmediği bir mağara var. Buraya 1-2 metre tırmandıktan sonra mağarada kireç taşlarının oluşturduğu yapıları görebilirsiniz.
Sızır Şelalesi, Sivas'ın Gemerek ilçesi, Sızır kasabasına 1 km mesafede, Çat Ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunuyor. Sivas merkeze 135 km, Kayseri merkeze 103 km, Yozgat merkeze ise 142 km uzaklıkta yer alıyor.
Şelale, Sivas ili sınırlarında olmasına rağmen Sivas merkeze uzak, Kayseri merkeze daha yakın konumda yer alıyor. Buraya Sivas ilinin merkezinden gitmek isteyenlerin Kayseri-Sivas karayolunu kullanması gerekiyor. Sivas-Kayseri yolu üzerinden Sızır kasabasına doğru sağ tarafa döndükten sonra yaklaşık 20 km sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Kayseri merkezden gelmek isterseniz Kayseri-Sivas yolu üzerinden yine Yeniçubuk tarafından döndükten 20 km sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Sızır Şelalesi'nin Google haritadaki konumu burada.
Burada ne yapılır derseniz aşağıdaki aktiviteleri yapabilirsiniz. Tabi bu aktiviteler için hazırlıklı gitmenizde fayda var.
Şelalenin bulunduğu alan yemyeşil olduğundan burada güzel bir piknik yapıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Özellikle bölgeyi ziyaret edenler piknik için şelalenin üst kısımlarını tercih ediyor. Yalnız burada şunu belirtmekte fayda var; şelalenin üst kısmına çıkan yol oldukça kaygan ve çamurlu olduğu için dikkatli olmanızda fayda var.
Sızır Şelalesi'nin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Burayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Yeme-içme konusunda hazırlıksız gelirseniz restaurant-kafe gibi bir işletme mevcut bilginiz olsun.
Burayı sabah saat 09:00 ile akşam saat 23:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Eğer şelalenin bulunduğu bölgede uzun vakit geçirecekseniz sabah erken saatlerde yola çıkmanızda fayda var.
Bugün size Sivas'ın güzeller güzeli Sızır şelalesinden el salladım. Sizin de bu güzelliği Sivas gezilecek yerler listenize dahil etmenizi tavsiye ediyorum. Başka güzelliklerde görüşmek dileğiyle...
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