Sızır Şelalesi : Sivas'ın doğal güzelliği

Yemyeşil bir vadinin içinde olan Sızır Şelalesi, Sivas'ta doğanın huzurunu yakalayabileceğiniz güzel yerlerden biri. Yakın illerde yaşayanların ve Sivaslıların haftasonları ailece gelip uzun vakit geçirdiği bir doğal alan burası. Ayrıca yılın her dönemi çok sayıda turiste de ev sahipliği yapıyor. Sivas'ın yüz ölçümünden dolayı Sivas merkeze uzak olsa da sabah erken saatlerinde hareket ettiğinizde buraya erken ulaşıp gününüzü Sızır civarlarında değerlendirebilirsiniz.

Sızır Şelalesi'nin diğer bir adı da Göksu Şelalesi. Göksu ismi şelaleyi oluşturan Göksu çayından geliyor ve bu çay yörede "Kırkgöz" denilen alandan çıkan kaynaklardan oluşuyor. Kızılırmak nehrinin kollarından biri olan Göksu çayının sularının bir kısmı Sızır Hidroelektrik Santraline giderken, bir kısmı yüksek kayalardan düşerek Sızır şelalesini oluşturuyor. Şelalenin bulunduğu alan 2. derece doğal sit alanı ilan edilmiş.

Sızır Şelalesi'nin yaklaşık uzunluğu 20 metre. Şelalede 5 -6 koldan aşağıya doğru sular dökülüyor. Zaman zaman etraftaki tarlaları sulamak için şelalenin suyu kesiliyor. Kışın gittiğinizde ise donmuş bir şelale ile karşılaşabilirsiniz.