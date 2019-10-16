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Skandal (Bombshell) filminden yeni bir fragman ve afiş yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie’yi buluşturan Skandal (Bombshell) filminin afişi ve yeni fragmanı paylaşıldı.

Skandal (Bombshell) filminden yeni bir fragman ve afiş yayınlandı

Bol yıldızlı kadrosuyla ödül sezonunun en iddialı yapımları arasında gösterilen Skandal (Bombshell) filminden ikinci fragman geldi. Aynı zamanda filmin afişi de görücüye çıktı. Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie gibi üç başarılı ismi bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Trumbo ile adından övgüyle söz ettiren Jay Roach oturuyor.

Fox News bünyesinde 2016 yılında meydana gelen taciz skandalını sinemaya taşıyan ''Bombshell'', o dönemki medya patronu Roger Ailes'a yöneltilen taciz suçlamaları ve taciz edilen kadınların mücadelesini konu alıyor. Filmde gerçek ve kurgusal karakterler birlikte bulunuyor. Roger Ailes'ı canlandıran oyuncu John Lithgow. Filmin senaryosu ise The Big Short ile büyük başarı yakalayan Charles Randolph'un kaleminden çıktı.

''Bombshell'' filmi ülkemizde de 20 Aralık 2019 itibari ile vizyon şansı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Charlize Theron Nicole Kidman Margot Robbie SKANDAL Hollywood taciz skandalı Bombshell

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