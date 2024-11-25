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Skandal canlı yayında ortaya çıktı! Müge Anlı'da kayıp kızını arıyordu, istismarcı çıktı! O iddialar kan dondurdu! 'Kıyafetim üzerinden...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 16:25
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Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı olayının izi sürülüyordu. Her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı olayda şüpheleri üzerine çeken baba Mustafa Kayıkçı ve oğlu Serdar'la ilgili skandal bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

Skandal canlı yayında ortaya çıktı! Müge Anlı'da kayıp kızını arıyordu, istismarcı çıktı! O iddialar kan dondurdu! 'Kıyafetim üzerinden...'

Müge Anlı'da Samsun'un Terme ilçesine bağlı Kocaman Köyü'nden 16 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı konusu işleniyor. Tutku Dilara Kayıkçı'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın yaptığı çelişkili açıklamalar nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Şüphe okları baba Mustafa'nın üzerine çevrilmişti. Mustafa'nın çocuğa zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği iddia edilmişti. Stüdyoya kayıp Dilara'nın ağabeyi Sedat da gelmişti ve Sedat Bey, Tutku'nun kaybını annesinden öğrendiğini, annesinin "Tutku evde yok" dediğini, çocuk aklıyla bir yakınlarının evine gidip kardeşini orada aradığını anlatmıştı.

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SKANDAL GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Tutku Dilara'nın kaybolduğu dönem ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı ağabey Sedat ve babasıyla ilgili gerçeği yıllar sonra itiraf etti. O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlattı. Eşi "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.

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Sadece babası değil, kayıp kızın abisi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu anlattı. Baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını söyledi ancak istismar etmediği konusunda ısrarcı oldu.

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARDI!

İstismara uğradığını söyleyen ve ismini gizleyen genç kadının canlı yayında ısrarla ismini söylemesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. "Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Müge Anlı
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