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Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adamla ilgili yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 20 yaş küçük sevgilisi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 10:58
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20 yaş küçük sevgilisi tarafından bütün birikimi alınan ve 2 milyon TL dolandırılan İbrahim Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programda eşi tarafından Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adamla ilgili haftalar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında o haberi verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'na benzetilen adamla ilgili yeni gelişme! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! 20 yaş küçük sevgilisi...

36 yıllık kocası İbrahim'le Müge Anlı'nın kapısını çalan Esma Hanım, eşinin kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını söylemişti. Düğünden kalan bütün altınları ve bütün birikimini Selma'nın çaldığını söyleyen Esma Hanım, gözyaşları içinde birikiminin peşine düşmüştü.

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Eşinin hastanede kaldığı süreçte refakat ederken 20 yaş küçük Selma Gündoğdu'yla tanışan İbrahim Bey, yaklaşık 2 Milyon TL dolandırıldığını söylemişti. Hatasını kabul eden İbrahim "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik." demişti. Selma'yla görüşmeye devam ettiğini canlı yayında itiraf etmişti. "Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz." diyen İbrahim'in yüzüne eşi Esma tükürmüştü.

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KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETMİŞTİ!

Dolandırıcı Selma'ya seslenen Esma Hanım 35 yıllık eşini Kenan İmirzalıoğlu'na benzetmişti. "Benim kocam Kenan İmirzalıoğlu'na benziyor. Altınları getir sana feda edeceğim bunu. Şu güzelliğe kıyamıyorum." demişti. Bu sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

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MÜGE ANLI YENİ GELİŞMEYİ AÇIKLADI!

Haftalar sonra ise dolandırıcılık olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında şüpheli Selma'nın cezaevine gönderildiğini açıkladı. Anlı, "Yayınlarımızı ihbar kabul eden savcılık hızla harekete geçerek Selma Hanım'la ilgili çalışma başlattı. İbrahim Karaca ve şüpheli sevgilisinin alışveriş yaptığı kuyumcunun ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu. Yapılan çalışmaların ardından Selma, geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındı. İzmir Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli hakim karşısına çıktı. Şüpheli Selma, 'Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.

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